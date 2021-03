Världens äldsta vilda fågel mamma igen

Med jämna mellanrum återvänder den sedan många år världskända Laysanalbatrossen Wisdom till sitt hem på Midwayöarna, nordväst om Hawaii. Den här gången var det för att lägga ägg. Efter några dagar av kläckande tittade så en liten unge ut och såg dagens ljus för första gången den 1 februari i år, skriver US Fish and wildlife Service: Pacific Islands på sin sajt.

En albatross lägger inte ägg varje år, och endast ett åt gången. Men detta ägg var långt ifrån Wisdoms första. Efter att uppskattningsvis ha fått mellan 30 och 36 ungar genom åren, möjligen fler, är det rimligt att tro att hon har en del rutin i moderskapet.

– Varje år som Wisdom återvänder lär vi oss mer om hur länge sjöfåglar kan leva och hur de föder upp sina ungar. Hennes återkomst inspirerar inte bara fågelälskare utan hjälper oss också att förstå hur vi kan skydda dessa graciösa sjöfåglar och den miljö de behöver för att överleva in i framtiden, säger Beth Flint, biolog vid US Fish and wildlife service, till sajten.

Den nykläckta ungen väntas testa sina vingar för första gången omkring juni–juli. Under tiden kommer den att tas hand om av både sin mamma och sin pappa, som delar lika på föräldraskapet och matar den med fet fisk och bläckfisk.

Men Wisdoms hängivna partner, och ungens pappa, Akeakamai, är troligtvis inte pappa till alla 30-talet ungar.

– Eftersom Wisdom är minst 70 år tror vi att hon har haft andra partner. Även om albatrosser håller ihop hela livet, så kan de finna en ny partner om det är nödvändigt, till exempel om de lever längre än sin första partner, säger Beth Flint.