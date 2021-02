Varningarna viftades bort – Texas energisystem klarar inte kylan

Jake och hans fru Rachel bor utanför Dallas med ett sju månader gammalt spädbarn. Han har ägnat de senaste dygnen åt att hugga ved i skogen för att kunna elda i husets öppna spis, som de aldrig behövt använda tidigare.

– Om vi inte haft vår spis är jag rädd att vår bäbis skulle ha frusit ihjäl, säger han till DN.

Åtminstone 37 personer har omkommit sedan en oväntad snöstorm lamslog Texas och stora delar av södra USA. Mer än fem miljoner invånare i Texas har varit utan ström i flera dygn.

I Abilene i centrala Texas hittades en äldre man ihjälfrusen i sin rullstol på torsdagen.

Enligt radiokanalen NPR har ett enda sjukhus i Houston fått mer än 100 akutfall av rök- och lungskador efter att familjer eldat inomhus för att hålla sig varma. Hälften av patienterna var barn.

Frusna människor i Houston fick köa i timmar för att fylla på sina gastankar. Foto: David J. Phillip/AP

Krisen riskerar att leda till en kaskadeffekt av relaterade katastrofer. Texas invånare är inte vana vid minusgrader, de flesta bostadshus är inte isolerade och många saknar vinterkläder. Städerna har ingen infrastruktur för snöröjning, plogar eller vägsalt och många bilvägar har blivit livsfarliga i iskylan.

Miljontals invånare har haft varmt vatten rinnande i flera dygn för att förhindra vattenledningarna från att frysa och explodera, vilket orsakat akut vattenbrist. Matbutiker har tvingats stänga när de förlorat ström. Många barnfamiljer har tillfälligt flyttat in hos vänner och släktingar som har el och värme, vilket riskerar att leda till en ny ökning av coronasmittade i delstaten (41.000 har dött hittills i Texas av pandemin). Tillståndet hos de som redan är sjuka riskerar även att förvärras av kylan inomhus.

300 värmetält har upprättats i Texas städer, där invånare kan samla sig för att fly från kylan, vilket också riskerar att förvärra pandemin.

En familj har sökt skydd i en möbelbutik som blivit ett tillfälligt härbärge i Houston, Texas. Foto: David J. Phillip

Många desperata familjer har försökt hitta rum på fullbokade hotell.

– Jag var med om orkanen Katrina och orkanen Harvey men det här är utan tvekan det värsta jag sett. Jag var tvungen att neka en mamma med ett spädbarn. De hade ingen el eller vatten. Jag var tvungen att gå iväg och gråta efteråt, säger en anställd på hotellet Hilton i Austin till New York Times.

Den ensamma stjärnan på Texas delstatsflagga har alltid förknippats med självständighet.

Texas ser sig gärna som en delstat där invånarna klarar sig bäst på egen hand.

Delstatens regering tar ofta symboliskt avstånd från den federala regeringen. Varje gång en demokrat blir president är det kutym att republikanerna i Texas förbereder ett lagförslag för att formellt lämna USA och bli en självständig nation, något som aldrig fullbordas, men hotet finns alltid där hängande i luften.

Nu är det just Texas självständiga status som får kritik för att ha orsakat den historiska energikrisen i delstaten.

Elektriker försöker åtgärda ett strömavbrott i Odessa, Texas. Foto: Eli Hartman/AP

Det finns tre omfattande energinätverk i USA: ett för västra halvan av landet, ett för den östra, och så ett eget system för Texas. Det var detta system som kollapsade i veckan.

Krisen har visat hur politiskt laddade energifrågorna är i en delstat som länge varit hjärtat av USA:s oljeindustri.

Republikanerna som styr Texas har försökt skylla hela energisystemets kollaps på den omställning till förnybar energi som demokraterna i delstaten förespråkar.

Guvernören Greg Abbott påstod i en intervju med konservativa Fox News att huvudskälet till krisen var att vindkraftverk slutat fungera i kylan.

– Det här visar att den gröna omställningen skulle vara dödlig för hela USA, sade Abbott.

Kylan i Texas har rört upp starka känslor kring USA:s energiförbrukning. Foto: Joe Raedle/Getty/AFP

Men en analys av Texas energiförsörjning av Princetonuniversitetet visar i stället att mer än 90 procent av delstatens energi kommer från kol och naturgas. Vind- och solkraft står för en mycket liten del av delstatens energiresurser. I princip hela den minskning av energiproduktion som ledde till strömavbrotten förklaras av att kraftverk för naturgas frös och inte längre kunde leverera energi.

Systemets kollaps skedde trots ihärdiga varningar från energiexperter och lokalpolitiker i delstaten.

Energiexperter har i flera år försökt övertyga delstatsregeringen i Texas om att genomföra förbättringar av energinätverket, så att det är bättre förberett på oväntade väderförändringar i allmänhet och kyla i synnerhet. Men varningarna har viftats bort, enligt energiexperterna.

I resten av USA och Kanada har energinätverken överlag en buffert på 15 procent för oväntade ökningar. Men enligt energiforskaren Robert McCullough energisystem har Texas vägrat skapa en liknande buffert.

– Så det här var ingen slump, säger McCullough till New York Times.

Kylarna gapar tomma i en livsmedelsbutik i Austin efter att vinterkylan orsakat massiva strömavbrott över hela delstaten Texas. Foto: Sandy Carson/TT

Efter omfattande strömavbrott under en ovanligt kall vinter 2011 varnade lokalpolitikern Sylvester Turner, nu Houstons borgmästare, för att Texas energisystem behöver omfattande förbättringar för att klara väderförändringar. Turner skrev ett lagförslag ämnat att skapa en energireserv för just kalla vintrar, men förslaget ignorerades av republikanerna i delstatsregeringen.

Demokraten Beto O’Rourke, från El Paso i Texas, sade att republikanerna som styr delstaten lagt all sin tid på andra frågor, som att utvisa invandrare och förbjuda transpersoner från offentliga toaletter, medan delstatens energisystem kollapsade.

– Nordamerikas huvudstad för energiproduktion kan inte producera tillräckligt med energi för att hålla sina egna invånare varma under en snöstorm. Delstatsregeringen kan inte säga att det här var överraskande. Energiexperter och demokrater har varnat för precis det här i många år. Men Greg Abbott valde att ignorera fakta, vetenskap och svåra beslut och nu får hela Texas ännu en gång betala priset för detta, sade O’Rourke i en tv-intervju på torsdagen.

Senatorn Ted Cruz har fått massiv kritik för en semesterresa han gjorde till Cancun i Mexiko. Foto: MEGA

Senatorn Ted Cruz fick hård kritik för att ha flugit på semester till Cancun i Mexiko mitt under den pågående krisen. Cruz försvarade beslutet med att hans två döttrar, tio och tolv år gamla, krävde att han skulle följa med på semestern. Efter kritiken bokade Cruz om hemresan och återvände till Texas på torsdagskvällen.

Andra republikaner i delstaten har försökt hålla fast vid Texas självbild. Rick Perry, tidigare guvernör i Texas, sade att delstatens invånare hellre kämpar sig igenom en sådan här kris än att ”låta den federala regeringen lägga sig i”.

Till slut fick Texas be just den federala regeringen om hjälp. Joe Biden har utropat nödtillstånd i Texas, vilket innebär att delstaten får federalt katastrofstöd. Krismyndigheten Fema har kallats in för att förse invånare med generatorer, filtar och dricksvatten.