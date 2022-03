Ryssland: Öppnar för evakuering av civila

331 civila har dödats och ytterligare 675 har skadats i kriget som nu är inne på sitt tionde dygn, enligt FN:s flyktingorgan, OHCHR. Över 1,2 miljoner människor har flytt Ukraina för att undkomma det ryska anfallet, varav hälften över gränsen till Polen.

Representanter för USA och Europa räknar med att Ryssland kommer att öka styrkan i sina attacker på ukrainska städer framöver, med risk för fler civila offer.

– De kommande dagarna kommer förmodligen bli värre, med mer död, mer lidande och mer förstörelse när ryska beväpnade trupper tar in tyngre vapen och fortsätter sina attacker runt om i landet, sade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på fredagen.

Tidigt på lördagen kom besked om att Ryssland öppnar för vapenvila och evakuering av civila i städerna Volnovacha och Mariupol, ukrainska Donetsk, enligt den ryska nyhetsbyrån Interfax, skriver Reuters. Det ryska försvarsdepartementet hävdar att humanitära korridorer inrättas med start klockan 08, svensk tid. Vapenvilan har inte bekräftats från Ukrainskt håll och det är oklart hur länge den är tänkt att pågå.

Mariupol vid Svartahavskusten ”blockeras” av ryska soldater efter flera dagars ”hänsynslösa attacker”, skriver stadens borgmästare Vadym Bojtjenko på Telegram, enligt AFP, rapporterar TT. Hamnstaden, hem till drygt 450 000 människor, har varit under belägrig sedan i torsdags och både el- och vattenförsörjning slagits ut.

Närliggande Cherson är redan under rysk kontroll och i Mykolajiv, också beläget på kusten, ljöd flyglarmen under fredagen strax efter att ryska trupper gått in i staden.

USA:s FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield konstaterade samma dag att ”världen med nöd och näppe lyckades undvika en kärnkraftskatastrof” då Ryssland anföll kärnkraftanläggningen Zaporizjzja, Europas största, under natten. Tre ukrainska soldater dödades, enligt landets statliga atomenergibolag.

En underrättelsekälla som CNN citerar befarar att Ryssland kommer att skicka in upp emot 1 000 legosoldater de närmaste dagarna och veckorna. En rysk upptrappning, säger källan, skulle innebära att ett betydande antal civila dör.

Fördömanden från väst avlöser varandra samtidigt som Ukraina, kontinentens största land, håller på att trasas i bitar.