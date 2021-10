Venezuelansk spionchef het potatis för Madrid

Den spanska domstolen Audiencia Nacional (AN) sköt i sista stund på lördagen upp utlämningen av Carvajal. AN har redan slagit fast att han skall utlämnas till USA, där en åklagare i New York är otålig att förhöra honom i en rad ämnen. Men Carvajal, som inte vill till USA, har börjat berätta saker som gör rubriker i spansk press, i hopp om att spanska domstolar skall frysa processen för att höra honom om de nya avslöjandena innan han lämnas ut. Generalen, eller hans advokater, har sett till att flera nättidningar, bland annat de högerorienterade Okdiario och Periodista Digital, fått godbitar ur Carvajals berättelse.

Den 61-årige förre underrättelsechefen hävdar att Hugo Chavez stöd åt Spaniens förre premiärminister, socialisten José Luis Rodríguez Zapatero, och åt vänsterpartiet Podemos, i dag regeringsparti, bestod av knarkpengar. Enligt USA har den venezuelanska regimen sedan tjugo år spelat en huvudroll i narkotikahandeln, med regimens andreman, Diosdado Cabello, som spindeln i nätet.

Diosdado Cabello beskrivs ofta som president Nicolás Maduros andreman. Foto: Matias Delacroix/AP

Men USA är inte på humör att vänta. Den specielle åklagaren Geoffrey Berman vill höra Carvajal snarast, på papperet ”för att ha fört fem ton kokain till USA i april 2006”. Berman är en hårdslående yrkesman, vars utredningar av den turkiska regimens korruption Trump-administrationen gjorde allt för att stoppa. Han vill höra Carvajal om Venezuelas roll i knarkhandeln och om hur Hugo Chavez 2013 övertalade Argentinas regering att ”förlåta” Iran för 1990-talets bägge terrordåd i Buenos Aires.

En väggmålning i Venezuelas huvudstad Caracas föreställande Venezuelas president Hugo Chavez som avled i cancer 2013. Foto: Matias Delacroix/AP

Carvajal anlände inte till Spanien som efterlyst förbrytare, utan som hjälte. Under Venezuelas svåra kris 2019, då USA och EU erkände oppositionspolitikern Juan Guaidó som landets tillförordnade statschef, hoppades oppositionen att ledarfigurer i president Nicolás Maduros regim skulle överge honom. Den mest prominente av de få makthavare som bytte sida var Carvajal, som fördes i säkerhet till Spanien av den spanska säkerhetstjänsten CNI. USA dröjde inte med sin utlämningsansökan och Carvajal gick under jorden – för att gripas häromveckan.

Om Carvajal kan underbygga påståendena om knarkpengar till ledande spanska vänsterpolitiker kan detta skapa stora besvär för den spanska vänsterkoalitionen, vars partier just nu är i luven på varandra och på sistone rasat i opinionsmätningarna. Podemos har tidigare anklagats för att ha mottagit stöd från Iran och Venezuela, men det har inte lett till åtal. Nu säger källor i Carvajals närhet att han överlämnat en ”minutiös redogörelse för hur Podemos finansierats av den venezuelanska knarkdiktaturen”.

José Luis Rodríguez Zapatero var Spaniens regeringschef 2004–2011. Foto: Cezaro De Luca

Den förre premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero, som styrde Spanien 2004–2011, har i flera år besvärats av anklagelser om sina relationer med Hugo Chavez regim. Bland annat är hans ambassadör i Venezuelas huvudstad Caracas misstänkt för att ha tvättat flera miljoner euro för Venezuelas räkning. De senaste åren, då hans eget parti, socialistiska PSOE, vänt sig mot diktaturen i Venezuela har Zapatero uppträtt som dess försvarare. Också den kontroversielle spanske undersökningsdomaren Baltasar Garzon har enligt Carvajal fått pengar av Venezuela.