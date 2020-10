Vid brexitkaos – var god parkera här

Kyrkan, vars äldsta delar är från 1200-talet, sticker upp till synes övergiven. Motorvägen dundrar fram och just motorvägsavfart 10 i grevskapet Kent är helt central gällande brexit. Mot den här platsen kommer världens ögon riktas den 1 januari nästa år. Genom att titta på vad som händer vid avfart 10 kommer handelsexperter försöka bedöma nivån på brexitkaoset.

Om det nu blir något sådant.

– Om jag skulle jämföra den 1 januari med något är det högertrafikomläggningen i Sverige 1967, säger Peter Sandberg som är vd på Svenska handelskammaren i Storbritannien.

– Det kommer att vara rörigt. I alla fall i början.

Storbritannien har som bekant lämnat EU. Men i praktiken har ingenting förändrats. Det är först den 1 januari nästa år som saker och ting blir annorlunda. Om Storbritannien kommer att ha ett handelsavtal med EU i januari är i skrivande stund oklart. Vad gör då alla grävskoporna runt kyrkan i Kent?

De håller på och bygger en jättelik lastbilsparkering.

Skräckscenariot för januari är 7.000 stillastående lastbilar som alla väntar på att få sina papper kontrollerade på väg till Europa. Lastbilsparkeringen i Kent är tänkt att hantera problemet. De nya kontrollerna efter brexit får inte ske på ett sådant sätt att de stoppar trafiken för hela södra England. Tanken med parkeringen här i Kent (som regeringen officiellt inte vill kalla för en ”parkering”) är att flytta problemet in i landet. Bort från hamnarna.

Kent kallas för Englands trädgård och Sissinghursts slottsträdgård är en av de mest välbesökta. Foto: Mark Earthy

Därför har man hittat på det som har börjat kallas för ”Kermit”. Det är den senaste av alla förkortningar som britterna har tvingats lägga på minnet i och med brexit. ”Kermit” är inte bara grodan i mupparna, det står för ”Kent Access Permit”: tillstånd att köra in i grevskapet Kent. Ett sådant kommer lastbilstrafiken nämligen att behöva. De ska kunna köra in i Kent, lösa sina eventuella tullfrågor och sedan fortsätta ner mot vattnet. Frågan blir bara hur man ska kontrollera att lastbilarna verkligen har en ”Kermit” innan de passerar in i grevskapet?

Kommer polisen behöva patrullera gränsen mot Kent?

Till saken hör att brexits självaste fader, Brexitpartiets grundare, Nigel Farage, kommer från Kent. Han bor fortfarande i grevskapet. Nigel Farage har under hela sin politiska karriär kultiverat en identitet av ”vanlig engelsman”. Någon som bara vill sitta på sin lokala pub, dricka sin öl och eventuellt gå hem och påta lite i trädgården eller kolla på rugby. 59 procent av befolkningen i Kent röstade för att lämna EU men Kent är något annat än de vita arbetarklasstäder i norra England som brukar associeras till brexitväljare.

Nigel Farage besöker ett museum i Shoreham i grevskapet Kent i april 2019. Foto: Stephen Lock/TT

Kent är ett rikt grevskap känt för två saker: öl och trädgårdar. I landskapet möts du av gamla hus med höga torn byggda för att torka humle i. Grevskapets titel ”Englands trädgård” går tillbaka över 400 år i tiden. Den har att göra med att kung Henrik VIII en gång påstås ha ätit en skål med körsbär från Kent. Kungen blev så förtjust att grevskapet sedan dess har kunnat rida på saken. Det är till exempel härifrån som jordgubbarna man äter vid tennisturneringen i Wimbledon produceras. Det finns stränga regler för dessa: gubbarna måste vara 24–45 millimeter i diameter, fullständigt röda, utan några defekter och alltså producerade i Kent.

En kortare bilfärd från grävskoporna utanför Ashford ligger Englands mest besökta trädgård. Storbritannien är ett land där trädgårdsprogram sänds på bästa sändningstid och trädgårdsmästare kan bli nationella kändisar. Sissinghursts trädgård skapades av Vita Sackville West på 1930-talet. Här utvecklade hon den stil som många av oss tänker på när vi hör om engelska trädgårdar. Författaren Vita Sackville West designade och planterade trädgården själv (när hon inte var upptagen med att ha sex med Virginia Woolf) och Sissinghurst är särskilt berömt för sina planteringar helt i vitt.

Vita blommor gillar molniga engelska somrar. I varmare klimat kommer deras färg inte riktigt till sin rätt.

Ännu i oktober lyser det vitt i Sissinghurst rabatter.

Kent kallas för Englands trädgård och här i Sissinghurst blommar det ännu i rabatterna. Foto: Mark Earthy

I torsdags offentliggjorde den brittiska regeringen planer på att bygga ytterligare tio lastbilsparkeringar, bland annat en till utanför Ashford i Kent. Tanken är att de ska vara i bruk i upp till två år.

– Om saker och ting går fel kan ni skylla på mig, sa ansvarig minister Michael Gove.

Det gör folk onekligen redan. Kritikerna kan inte förstå vad poängen är. Varför bygga en jättelik tullbyråkrati för att kontrollera att brittiska varor verkligen följer EU-standard? Det här är ju EU-standard som Storbritannien i fyra decennier har varit med och beslutat om? Varför är det nu så viktigt att kunna strunta i den? Var inte tanken att brexit skulle leda till mindre krångel?

Å andra sidan kan det hela faktiskt komma att gå smidigare än vad många befarar.

– Hur stora problem det blir nästa år beror mycket på hur det går i förhandlingen mellan EU och Storbritannien, konstaterar Michael Gasiorek. Han är handelsexpert och professor i ekonomi vid University of Sussex.

– Om det blir ett handelsavtal kommer det antagligen göra att parterna agerar på ett mer samarbetsvilligt sätt rent generellt. Men om förhandlingen bryter ihop finns risken att Frankrike från dag ett börjar insistera på att alla nya regler följs på pricken vid gränsen. Det kommer med stor sannolikhet leda till problem på den brittiska gränsen.

Just nu skäller berörda företag på den brittiska regeringen och regeringen skäller på berörda företag. Alla anklagar den andre för att inte ha förberett sig tillräckligt. Det är ju om mindre än tre månader som det nya ska börja gälla!

– Många företag kunde naturligtvis ha gjort mer, säger professor Michael Gasiorek. Men regeringens system för till exempel lastbilarna är ännu inte färdigt. Hur ska företagen kunna förbereda sig på något som ännu inte är färdigt?

De lugna trädgårdarna står i stark kontrast med det högljudda bygget en bit bort. Foto: Mark Earthy

Förhandlingen om handelsavtal fortsätter denna vecka mellan Storbritannien och EU. Tidigare har man sagt att om inget avtal är i hamn den 15 oktober innebär det att man går mot en avtalslös brexit. Då blir det höga tullar på många varor och risk för stor gränskalabalik.

– Min bild är att de flesta stora företag i dag kallt räknar med en avtalslös brexit, säger Peter Sandberg från Svenska handelskammaren.

Detta beror på att de måste förbereda sig på vad som i deras perspektiv är värsta tänkbara scenario.

– Problemet är alla små och medelstora företag som inte har samma resurser.

Peter Sandberg fortsätter:

– Covid-19 har inte direkt hjälpt.

Lastbilsparkeringarna i Kent må vara den mest synliga delen av den kommande ekonomiska brexitproblematiken. Men de är långt ifrån den enda.

Kyrkan, vars äldsta delar är från 1200-talet, sticker upp till synes övergiven vid byggarbetsplatsen vid motorvägsavfart 10 i Kent. Foto: Ben Stansall/AFP

– För en del svenska bolag, beroende på vilken bransch de verkar inom, uttrycks nästan mer oro för de nya invandringsreglerna, konstaterar Peter Sandberg. Vad ska ett svenska techföretag i London göra nästa år för att få in svensk personal?

Nu kommer vi tillbaka till jordgubbarna. Anledningen till att just jordgubbar är en så viktig del av den klassiska tennisturneringen i Wimbledon är att den hålls i juni. Detta brukade vara den enda tid på året när det gick att få tag på brittiska jordgubbar.

Wimbledon blev höjdpunkten på en kort och bitterljuv säsong.

De senaste decennierna har detta förändrats. I dag är britterna nästintill självförsörjande vad gäller jordgubbar hela våren och sommaren. Detta beror på en armé av europeiska arbetare som flygs in. 99 procent kommer från Rumänien och Bulgarien. Vad kommer nu att hända med detta? Regeringen vill att det nya invandringssystemet som sjösätts ska leda till att brittiska arbetare plockar jordgubbar istället. Inrikesminister Priti Patel har pekat på åtta miljoner britter som hon menar är ”ekonomiskt inaktiva”. De borde kunna göra den här typen av jobb istället. Hennes uttalanden har varit kontroversiella.

Oavsett vad som händer har dock de berömda jordgubbarna i Kent onekligen en fördel. Om de lyckas bli plockade och ska gå på export till EU kommer de i alla fall inte behöva ansöka om något tillstånd att komma in i Kent. De behöver ingen ”Kermit”.

Nigel Farage på en promenad i Kent 2016. Foto: Grant Falvey/Lnp/REX

De är redan en produkt av grevskapet.

Precis som brexit självt.

Tack vare Kents store son: Nigel Farage.

Fakta. Öl, trädgårdar, fruktodling Grevskapet Kent Var? I Sydöstra England Känt för? Öl, trädgårdar, fruktodling Berömda invånare? Brexitpartiets grundare Nigel Farage, Bob Geldof, musiker och aktivist. Uppskattat av? Julius Caesar som inte gav mycket för de brittiska öarna generellt. Men han gillade Kent. Aktuellt? Som problemområde för lastbilstrafik och handel i Storbritanniens skilsmässa från EU. Visa mer