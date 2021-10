Ville sälja ubåtshemligheter – greps

Det hade kunnat vara en scen ur tv-serien ”The americans”. Men när det äkta paret efter ett års spaning greps i West Virginia i lördags var det högst verkligt.

De två, som är i 40-årsåldern, trodde att de hade sålt uppgifter om ubåtarna till en främmande makt, men hade i själva verket gått i en fälla gillrad av FBI, rapporterar amerikanska medier.

Mannen är ingenjör och arbetade fram till gripandet i lördags vid den amerikanska marinens bas i Annapolis och hade tillgång till hemlig information om ubåtarna – information han för en miljon kronor i kryptovaluta ville sälja.

Han skickade i fjol ett brev till en ej identifierad främmande makt med, i hans ord ”prov på hemlig data” och förslag på hur parterna skulle kunna samarbeta.

”Jag ber om ursäkt för denna dåliga översättning till ert språk. Var snälla och skicka vidare detta brev till er militära säkerhetsbyrå”, skriver mannen i brevet, och fortsätter:

”Jag tror att den här informationen kommer att vara till stor nytta för er nation. Det här är inte ett skämt”.

Vad han inte visste var att federala polisen FBI stoppade försändelsen innan den nådde tilltänkt adressat, varpå en agent tog kontakt med mannen och låtsades vara intresserad av att köpa informationen.

Agenten försäkrade mannen om att planerna tydligt visade att ingenjören ”inte var en amatör” och snart kunde information utväxlas. Mannens fru, som är lärare, agerade enligt FBI utkik och hjälpte till med att formulera de e-postmeddelanden som skickades.

I bästa agentstil satte mannen upp ett system där han kunde leverera hemlig data via minneskort. Första kortet hade han enligt FBI slagit in i plast, och lagt mellan två skivor bröd med jordnötssmör, andra leveranser kom via tuggummipaket och inne i plåsterförpackningar.

Sammanlagt skickade mannen tusentals sidor med hemligstämplat material, information han enligt justitiedepartementet måste ha ägnat år åt att samla in.

I lördags hade så FBI fått tillräckligt med information och bevis för att kunna gripa paret. De ska i veckan upp i rätten.

Justitieminister Merrick Garland hyllar i ett uttalande FBI och tackar organisationen för att de omintetgjorde planerna på att föra ut hemlig information ur landet.