Vinteroväder slår till mot nordöstra USA – men pandorna rutschar obekymrat i snön

I en video som figurerar på internet rutschar pandorna på rygg nedför backen, täckt av nyfallen snö. Och som alltid när detta björndjur visar sig så smälter vi människor inför den lekfulla inställning till omgivningen som nallarna visar upp.

Men smälter gäller inte ännu på ett tag för den snö som fallit i det långsträckta området från delstaten Virginia, söder om Washington, och upp emot New York-regionen och vidare mot New England-delstater som Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire och Maine. I stället faller det snö, en hel del snö, och mycket mer väntas, i kombination med hårda vindar. Tidningen New York Post larmar sina läsare om att uppemot fem decimeter nysnö kan komma att vräka ned och göra livet svårt för storstadens invånare under det närmaste dygnet.

Elinor Fukuda ser till att vara lämpligt klädd när hon på måndagen passerar Times Square i New York, med en snöstorm i antågande. Foto: John Minchillo/AP

Redan på söndagskvällen förklarade borgmästare de Blasio att undantagstillstånd gäller från klockan 06 måndag morgon. Alla skolor beordrades att flytta över undervisningen till nätet.

Massachusetts guvernör Charlie Baker framträder i CBSN:s lokal-tv-sändning under ett pressmöte vid 11.30-tiden på måndagen, 17.30 svensk tid, och varnar delstatens invånare för vad som stundar. Mycket ingående redogör han för väderlekstjänstens prognos, som säger att stora mängder snö är att vänta.

– Men det som är bra med prognosen är att när snöfallet väntas avta framåt tisdag eftermiddag så ska det följas av plusgrader, vilket torde betyda att vi slipper ishalka – plusgraderna hejdar detta, säger Baker, som samtidigt får svara på frågor om hur snöstormen kommer att påverka takten i vaccineringen mot covid-19.

– Svårt att säga, blir svaret.

Samtidigt meddelas att skolorna i Boston, Massachusetts största stad med runt 4,8 miljoner invånare i storstadsområdet, kommer att skicka hem alla elever med början vid lunchtid. Meteorologer talar om en snöstorm ”av historiska dimensioner”, och jämförelser görs med den kraftiga storm som finns färskt i minnet, från den 27 januari 2015.