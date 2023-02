Wagner: Ryska regimen stryper vapenleveranser

Telegramkontot, som har kopplats till Wagner, uppger att Ryssland har kapat tillförseln av vapen och ammunition.

Den privata milisen uppges ha skickat omkring 50 000 legosoldater för att strida i Ukraina på uppdrag av Ryssland. Men ett stort antal av dem har också dött vid fronten, vilket enligt militära analytiker bland annat beror på gruppens stridstaktik där många soldater offras för små framsteg på fältet.

Efter veckor av rykten om en spricka mellan Wagner och ryska myndigheter visar nu en analys av The Institute for the Study of War (ISW) att Wagnerägaren Jevgenij Prigozjin tycks ha startat en informationskampanj mot det ryska styret som ska skylla bristen på framsteg vid frontlinjen på Putin och hans allierade.

Dagen efter uttalandet om att Ryssland slutat försörja milisen med vapen publicerade samma Wagnerkopplade Telegramkonto en video där en legosoldat står, omgiven av döda kroppar och påstår att milisen förlorar ”hundratals kamrater” varje dag.

Prigozjins inflytande har minskat i hemlandet i takt med att president Vladimir Putin degraderat eller sparkat allierade till honom. Ryska departementet tros också ha hindrat Wagner från att fortsätta rekrytera fångar, vilket enligt ISW har begränsats gruppens operativa kapacitet.

Jevgenij Prigozjin. Foto: Sergei Ilnitsky/AP

Den USA-baserade tankesmedjan menar att Prigozjin verkar försöka närma sig ultranationalistiska ryska militärbloggare och den tjetjenska politiska ledaren Ramzan Kadyrov, för nytt stöd efter sprickan med Moskva. En del av Wagnerägarens taktik har enligt ISW varit att se till att hans legosoldater säkrar vinster som ryska militären inte kan.

Det har inte kommit någon offentlig kommentar från Kreml om milisens anklagelser om vapenembargo. Men i torsdags nekade Putins presidentadministration till de senaste ryktena om att statliga medier fått order om att sluta skriva om Wagner eller Jevgenij Prigozjin. Uppgifterna kom från vad som sades vara läckta handlingar med nya riktlinjer för propagandakanalerna, publicerade av samma Wagnerkopplade Telegramkonto som gjort de andra regimkritiska uttalandena.

När Reuters skrev en rak fråga fick man svar från ryska myndigheter:

”Det finns inte några rekommendationer från Kreml. Det är många myter och falska uppgifter som cirkulerar om Prigozjin och Wagner”.

Den tidigare Kremlrådgivaren Sergej Markov säger till Reuters att han ombetts att inte framhålla den paramilitära gruppen.

– De underströk att ”vi förbjuder dig inte med det är bättre att inte göra det”, sade han men ville inte specificera vilka ”de” var.

Läs mer:

Avrättar egna soldater – för disciplinens skull

Wagnergruppen uppges förlora soldater i snabb takt – lyckas inte fylla på trupperna

Ryska dödstalen uppges vara högsta sedan krigets första vecka

Sprickan mellan Wagnergruppen och ryska försvarsledningen uppges växa