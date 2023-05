Wagnerchefen ber försvarsministern komma till fronten

Logga in

Logga in

Striderna om Bachmut norr om Donetsk i östra Ukraina fortsatte under fredagen och Jevgenij Prigozjin beskriver Ukrainas anfall mot vissa ryska positioner som att Ukraina inlett sin offensiv. Något som Ukraina förnekar.

Enligt den oberoende tankesmedjan Institute for the study of war tyder mycket på att Ukraina har tagit tillbaka ett två kilometer djupt område.

Enligt ryska uppgifter, som återges av den oppositionella nyhetsförmedlaren Meduza på fredagen, ska Ukraina ha avancerat längs hela den 95 kilometer långa frontlinjen mot samhället Soledar som hålls av Ryssland. Enligt ryska statskontrollerade nyhetsmedier ska Ukraina ha genomfört 26 anfall i Soledarområdet.

Enligt Prigozjin övergavs flera kilometer mark sedan de ryska reguljära trupperna flytt medan hans Wagnersoldater fortsatte att hålla sina positioner. Något som tillbakavisas av ukrainska befälhävare:

– Prigozjin är en lögnare. De första som flydde var hans egna trupper, inte den ryska armén, sa en befälhavare i Bachmut till CNN i en intervju på fredagen.

Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Ryska försvarsdepartementets pressavdelning via AP

Befälhavaren, som inte namngavs i intervjun, berättade också hur den ukrainska armén använder drönare för att lokalisera motståndarsidans trupper och sedan beskjuter dem med det amerikanska raketartilleri-systemet Himars.

– Men vi når inte deras reserver, de är för långt borta.

På fredagen skrev Prigozjin ett brev till Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu där han uppmanar Sjojgu att komma till Bachmut. I brevet använder Wagnergrundaren den ukrainska beteckningen på staden istället för den ryska, Artemovsk, i något som kan ses som en markering.

”Med tanke på den komplexa operativa situationen, såväl som dina många års erfarenhet av stridsoperationer, ber jag dig att komma till området vid samhället Bachmut, som är under kontroll av paramilitära enheter från Ryska federationen, och själv bedöma situationen”, skriver han i brevet.

Prigozjin åberopar också Sjojgus erfarenhet av att ”genomföra fientligheter”. Något som den av USA finansierade ukrainska nyhetsförmedlaren Radio Svoboda konstaterar att Sjojgu inte har:

”Sjojgu har ingen verklig erfarenhet av att föra befäl över trupper och ingen militär karriär – han ledde det ryska ministeriet för nödsituationer i mer än två årtionden och utsågs till försvarsminister 2012 efter en kort tid som guvernör i Moskvaregionen”, skriver Radio Svoboda.