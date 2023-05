Wagnergruppen har börjat lämna Bachmut

Logga in

Det var i en intervju på onsdagen som Jevgenij Prigozjin avslöjade att hans legosoldater kommer att vara ute ur Bachmut före den 1 juni och att tillbakadragandet skulle inledas redan på torsdagen.

Under dagen bekräftade också den ukrainska militären att Wagnersoldaterna inlett sitt uttåg ur staden samtidigt som Ukrainas vice försvarsminister Hanna Maliar konstaterade att Wagnerstyrkor fortfarande finns kvar i centrala Bachmut medan ukrainska styrkor kontrollerar sydvästra delen av stadens ytterområde.

”Fienden försöker stoppa vår framryckning längs flankerna med artilleribeskjutning. För närvarande skickar fienden ytterligare enheter till flankerna för förstärkning. I förorterna till Bakhmut ersatte fienden Wagner-enheter med reguljära arméavdelningar. I själva staden Bakhmut finns Wagnerstyrkorna fortfarande kvar”, skriver Maliar enligt ukrainska Interax.

På onsdagen sa Prigozjin att Ryssland kan hotas av en revolution liknande den 1917 om inte vad han kallade ”den ryska eliten” tar kriget på allvar och skickar sina egna barn till Ukraina.

Under dagen bekräftade också Belarus president Aleksandr Lukasjenko att kärnvapen nu har börjat överföras från Ryssland till Belarus. Enligt Lukasjenko rör det sig om taktiska kärnvapen som har mindre sprängkraft än strategiska kärnvapen.

Beslutet om att placera kärnvapen i grannlandet togs av Rysslands president Vladimir Putin i slutet av mars. Under torsdagen skrev de båda länderna under ett avtal om förflyttningen av kärnvapnen, skriver The Independent.

– Vi har byggt förråd där kärnvapnen ska lagras och därför har överföringen av kärnvapen kunnat inledas, sa Lukasjenko enligt den statskontrollerade nyhetsförmedlaren Belta.

Det är första gången som Ryssland placerar kärnvapen i andra länder sedan Sovjetunionens fall. USA har sedan tidigare kärnvapen placerade i fem Natoländer.