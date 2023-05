Wagnergruppen hävdar fullständig kontroll över Bachmut

Logga in

Logga in

Det är i en video publicerad på ett Telegramkonto som Prigozjin säger att hans styrkor på lördagen erövrat Bachmut. Den 25 maj ska Wagner överlämna staden till Rysslands statliga styrkor, enligt Prigozjin

Serhij Tjerevaty, en talesperson för Ukrainas östra militärkommando, slår omedelbart tillbaka och säger att striderna fortsätter.

– Båda de här sakerna stämmer. Prigozjin har rätt om att han har tagit stadsbebyggelsen. Men det är nog inte en vild flykt vi ser från ukrainskt håll, säger Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan.

Prigozjin har tidigare sagt att hans styrkor kontrollerar staden, för att sedan tvingas backa från sina uttalanden. Under de senaste dagarna har i stället ukrainska styrkor gjort överraskande framsteg i delar av Bachmut. Samtidigt uppges Rysslands statliga armé omgrupperat styrkor till staden, enligt det brittiska försvarsdepartementet.

– Här om dagen verkade det trovärdigt att Ukraina hade ungefär tio procent kvar som de kontrollerade, och ryssarna har alltjämt fortsatt att satsa all offensiva kraft de har kvar. Samtidigt kommer rapporter om att Ukraina kommer in från sidorna och nu behärskar höjder, därifrån har de möjlighet att skjuta in mot staden.

Hanna Maliar, Ukrainas vice försvarsminister. Foto: Vladimir Sindeyeve/TT

Ukrainas vice försvarsminister Hanna Maliar beskriver en kritisk situation för de ukrainska soldaterna. Hon säger att Ukraina för närvarande kontrollerar ett mindre antal byggnader i sydvästra Bachmut.

Striden om Bachmut är den blodigaste och mest långdragna under hela det fullskaliga kriget Ukraina. Bara under de senaste fem månaderna ska 20 000 ryska soldater ha dött. Förödelsen är enorm och befolkningen har under det senaste året krympt från 70 000 till knappt 3 000. De som är kvar tvingas ofta söka sig till källare och skyddsrum.

Förödelsen är en av anledningarna till varför Ukraina tvingas backa, säger Joakim Paasikivi.

– Husen är raserade, då är det svårt att ligga kvar. Efter nio månaders strider verkar Ryssland ha lyckats ta en stad stor som Växjö genom att skjuta bort den.

Bachmut ligger i Donetskregionen i östra Ukraina. Tillsammans med Luhansk utgör de två regionerna det område som kallas för Donbass, som Ryssland vill ta kontroll över. Staden har egentligen inte någon större strategisk betydelse men dess symboliska värde har ökat allt eftersom striderna fortgått.

I Bachmut, känt som Artemivsk fram till 2016, genomfördes ett slag redan 2014 mellan ukrainska styrkor och proryska separatister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Den första större robotbeskjutningen därefter ägde rum 17 maj förra året då fem personer dödades och tre bostadshus förstördes, enligt Ukrinform.

Kontraktsarmén Wagnergruppen består av tiotusentals män som strider i olika konfliktdrabbade områden runt om i världen.