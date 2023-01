”Wagnergruppen skickar hem fel kroppar till anhöriga”

En rysk kvinna fick hem sin man från kriget i Ukraina i en förseglad kista tillsammans med en dödsattest och en tapperhetsmedalj. Han hade krigat för legosoldatgruppen Wagner. Hon begravde honom – innan det visade sig att han levde och var krigsfånge hos ukrainarna.

Historien rapporterades av den ryska tv-kanalen Dozjd, som verkar i exil, och återges i den senaste uppdateringen om Ukraina från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of Wars, ISW.

Dozjd säger sig ha tagit del av många liknande historier historier. Dessutom ska Wagnergruppen ha försökt skrämma anhöriga för att försäkra sig om att de inte kontrollerar vem som ligger i de kistor som Wagner skickar hem till Ryssland.

ISW rapporterar också att anhöriga klagat över att de inte hör någonting från de soldater som värvats av Wagner, efter att de farit till Ukraina. Enligt tankesmedjans bedömning är detta ett tecken på att Wagnergruppen saknar de mest grundläggande administrativa resurser som krävs för att föra register över soldaterna och för att kommunicera med ryska myndigheter.

Jevgenij Prigozjin har anklagat försvarsdepartementet i Moskva för ”oduglighet” och för att försöka stjäla legosoldaternas framgångar. Han har framställt det som att Wagnergruppen intagit den ukrainska staden Soledar på egen hand.

Försvarsdepartementet har infört nya regler som förbjuder användning av viss elektronisk utrustning vid fronten, något som fått Prigozjin att ryta till. Prigozjin menar att mobiler och surfplattor är nödvändiga för modern krigföring. Han har sagt ”krig är en tid för aktiva och modiga – inte för renrakade som lämnar in sina telefoner”.

Enligt ISW:s rapport förfogar Wagnergruppen över egna vapen, men är beroende av den ryska militären när det gäller logistik och underhåll.

”Wagnergruppen fungerar mer som en parasit i förhållandet till de ryska väpnade styrkorna än som den helt fristående, halvstatliga organisation som Prigozjin försöker framställa det som”, skriver ISW.

Legosoldaterna i Wagnergruppen har fått en allt viktigare roll i Ukrainakriget. Enligt både Storbritannien och USA bedöms privatarmén i dag bestå av cirka 50 000 man, varav 10 000 kontraktssoldater och 40 000 fångar – som erbjuds delta i kriget mot att slippa sitt kvarstående fängelsestraff. Enligt organisationen Rus Sidjasjtjaja, som arbetar för ryska fångars rättigheter, har en tredje värvningskampanj inletts, i första hand i tjetjenska fängelser. Wagnergruppen uppges också rekrytera soldater i Serbien.

Både ISW och det brittiska försvarsdepartementet har flera gånger poängterat att konflikten lär vara en utmaning för Rysslands president Vladimir Putin. Att Wagnergruppen öppet kritiserar presidenten utan rädsla för vedergällning kan öppna för andra högt uppsatta personer att göra likadant.

Även Vita huset har kommenterat spänningarna mellan Kreml och Wagnergruppen. Enligt talespersonen John Kirby håller den paramilitära gruppen på att bli en håller på att bli en rivaliserande makt för flera departement samt den ryska militären.