Wagnergruppen uppges förse stridande milis i Sudan med luftvärnsrobotar

En vecka har gått sedan strider bröt ut i Sudan. Det är den reguljära armén och dess chef Abdelfattah al-Burhan som strider mot den paramilitära gruppen RSF som leds av Mohamed Hamdan Dagalo, mer känd under smeknamnet Hemeti.

I samband med den muslimska högtiden eid al-fitr, som markerar slutet på fastemånaden ramadan, har en rad stater och internationella organ uppmanat de två sidorna att tillfälligt lägga ned vapnen för att civilpersoner ska kunna sätta sig i säkerhet och för att hjälporganisationer ska nå nödställda, samt för att underlätta evakuering av utländska medborgare. FN:s generalsekreterare António Guterres krävde under en pressträff i New York att striderna upphör omedelbart.

– Detta måste vara första steget för att erbjuda en paus från striderna och bereda vägen för en långvarig vapenvila, sade han.

Hemeti och RSF har i veckan öppnat för en sådan vapenvila, men den reguljära armén har avfärdat förslaget och säger i ett uttalande att varje form av förhandling med milisen är otänkbar om den inte utgår från premissen att RSF kommer att kapitulera.

Och långt ifrån alla internationella aktörer är lika hårda i sina krav på en vapenvila utan stöder de stridande med materiel.

Sedan tidigare är det känt att grannlandet Egypten står arméchefen al-Burhan nära och nu rapporterar CNN att den ryska privatarmén Wagnergruppen, som under många år haft en begränsad verksamhet i landet, under den senaste veckan ska ha skickat luftvärnsrobotar till RSF.

CNN hänvisar till bildanalytikern Gerjon som spårar flygtrafik via öppna källor och har visat hur rysktillverkade transportplan baserade i grannlandet Libyen har varit betydligt mer aktiva än vanligt under den senaste veckan, från och med onsdagen den 12 mars.

Kriget bröt ut på lördagen och även efter detta har de ryska planen gjort rundor till Syrien, tillbaka till Libyen och vidare till baser nära gränsen till Sudan. Enligt CNN:s källor ska Wagnergruppen ha försett RSF med luftvärnsrobotar som är avgörande för att RSF ska kunna bekämpa stridsflygplan som är under den reguljära arméns kontroll. Under flera dagar har stridsflygplan cirkulerat i luften över huvudstaden Khartoum där de beskjutit strategiska mål under RSF:s kontroll.

Att Wagnergruppen aktivt ger sig in på den ena sidan i konflikten ökar risken för internationell inblandning i större skala.

Bakgrund. Forna vapenbröder blev fiender I en gemensam militärkupp i oktober 2021 kastade de två generalerna Abdelfattah al-Burhan och Mohamed Hamdan Dagalo ut de civila medlemmarna i ett övergångsråd som skulle styra Sudan mot demokrati, efter diktatorn Omar al-Bashis fall 2019. Sedan dess har de två generalerna haft samarbetsproblem och i lördags utbröt fullt krig mellan de två. Hundratals har dödats i striderna och tusentals antas vara i behov av akut läkarvård. Visa mer Visa mindre

