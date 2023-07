Wagnersoldat om upproret: Kände inte till Prigozjins plan

Logga in

På ett dygn hann Wagnersoldaterna korsa gränsen in till Rostov i södra Ryssland och därifrån röra sig in i ytterligare två regioner på väg mot huvudstaden. Midsommarhelgens uppror riktades mot den ryska försvarsledningen, som länge varit föremål för verbala angrepp från Prigozjin för krigsinsatsen i Ukraina.

För BBC berättar en Wagnersoldat att hans förband vilade upp sig i den ryskockuperade Luhanskregionen när de tidigt på morgonen den 23 juni fick order om bilda en kolonn och marschera ut ur Ukraina.

Wagnergruppens ledare Jevgenij Prigozjin flankerad av två soldater. Foto: Prigozhin Press Service/SIPA/Shutterstock

Soldaten Gleb, som egentligen heter något annat, säger att han blev förvånad över ordern om att lämna fronten. När förbandet korsade gränsen till Ryssland mötte de inget motstånd från gränsbevakningen, berättar han.

Natten till midsommardagen rörde styrkorna sig in i Rostovregionen och under förmiddagen tog Wagnersoldaterna kontroll över militäranläggningar i Rostov vid Don. Senare publicerades bilder från när privatarmén rullade in i staden. Vissa soldater syns prata lättsamt med invånarna och lokalmedia, något som inte tillhör vanligheterna.

Enligt Gleb var det fängelserekryter och inte kontraktsoldater som förekom på bilderna.

– Ingen säger åt dem att låta bli, ingen bryr sig om dem.

Wagnersoldater i Rostov vid Don under midsommarhelgens uppror. Foto: Arkady Budnitsky/UPI/Shutterstock

Medan Prigozjin i möten med ryska militärtoppar krävde att försvarsministern och generalstabschefen överlämnades, fortsatte en annan Wagnerkolonn norrut längs motorvägen.

Framstegen var snabba och utåt framstod upproret effektivt och välplanerat. Men enligt Gleb hade han och de andra soldaterna ingen aning om Prigozjins planer. Precis som omvärlden följde de utvecklingen genom meddelandetjänsten Telegram, säger han.

Senare på kvällen fick Wagnerstyrkor order om att återvända till basen i Luhansk, utan någon förklaring från de överordnande. Genom Telegram kunde Gleb läsa om den ryska myteriutredningen mot Prigozjin, vilken lades ner som en del av avtalet som förhandlades fram med Belarus ledare Aleksandr Lukasjenko. Ryssland har utlovat straffrihet även till soldaterna som deltog i upproret.

Under vintern och våren stred Gleb i Bachmut. Förbandet befinner sig fortsatt i Luhansk i väntan på nya order, men i och med Wagnergruppens flytt till Belarus är framtiden oviss. När Gleb får frågan varför han inte lämnar privatarmén svarar han att hans kontrakt inte löpt ut än.