WHO: 15 miljoner dödsfall kan kopplas till pandemin

14,9 miljoner människor dödsfall kan kopplas till covid-19 under pandemins första två år. Det visar nya uppskattningar från WHO. Det är 13 procent fler dödsfall än vad som normalt förväntas globalt under två år, enligt BBC – och långt över de 5,4 miljoner dödsfall som rapporterats in av världens länder.

Måttet som WHO använt kallas överdödlighet och beräknas utifrån hur många fler människor som dog under pandemiåren 2019–2021 jämfört vad som skulle vara normalt baserat på data från tidigare år.

I WHO:s uppskattning ingår både dödsfall med direkt koppling till covid-19 men också dödsfall som kan kopplas till sjukdomens bieffekter på sjukvården och samhället. Här ingår dödsfall som kan härledas till andra hälsotillstånd men där människor inte kunnat få tillgång till rätt vård på grund av pandemins belastning på sjukvården. En majoritet av de extra dödsfall som WHO räknat in ska dock ha direkt koppling till sjukdomen, enligt BBC.

– Dessa nyktra data pekar inte bara på effekterna av pandemin utan också på behovet för alla länder att investera i mer motståndskraftiga hälsosystem som kan upprätthålla nödvändiga hälsotjänster under kriser, inklusive starkare hälsoinformationssystem, säger Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör i ett pressutskick.

Tjugo länder, som totalt representerar cirka 50 procent av världens befolkning, står för över 80 procent av den beräknade globala överdödligheten, enligt WHO:s uppskattning.

Kina, som i flera omgångar använts sig av masstestning och strikt karantän, och Australien som tidigt stängde sina gränser, är bland de länder som haft lägst överdödlighet per 100 000 invånare. Här ingår även Japan och Norge.