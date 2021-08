WHO: 70 000 människor dör i covid-19 varje vecka

Enligt rapporten, som sträcker sig fram till och med den 22 augusti, avlider fortfarande strax under 70 000 personer i veckan till följd av viruset i världen. Värst utsatta är länder i västra Stillahavsområdet där antalet fall har ökat med 20 procent från förra mätningen. I USA har antalet nya smittade ökat med 15 procent sedan veckan före.

Flera länder i Europa visar också en ökning och antalet nya smittade och döda till följd av covid-19. Ett av de länder där smittspridningen ökar är Storbritannien. På onsdagen bekräftades ytterligare 35 847 nya fall vilket är omkring 5 000 fler än dagen före. Antalet avlidna minskade något från 174 på tisdagen till 149 på onsdagen. Antalet avlidna har ökat sedan början av augusti och sedan mitten av juli har Storbritannien sett en ökning när det gäller antalet smittade.

I Frankrike ökar antalet som vårdas med intensivvård och nådde på onsdagen 2 239. Ytterligare 93 personer hade då avlidit under de senaste 24 timmarna. En siffra som långsamt ökat under slutet av sommaren.

I Ryssland är fortfarande andelen vaccinerade låg. Enligt nyhetsbyrån Reuters hade endast 26 procent av den vuxna befolkningen fått två doser en vecka in i augusti. Antalet personer som avlider är det högsta under hela pandemin och ligger sedan en månad tillbaka på närmare 800 per dygn.

Hur utvecklingen kommer att fortsätta i Europa kan bero på de länder där antalet vaccinerade fortfarande är lågt, säger Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Hur det går beror väldigt mycket på hur mycket vissa länder hinner vaccinera. Och vi vet att det finns ett antal länder i Europa där motståndet mot att vaccinera sig är ganska stort. De som inte lyckas vaccinera så många tror jag kommer att få en rätt tuff höst. Där kommer det nog att vara ganska mycket smittspridning bland dem som inte är vaccinerade, säger han.

Om vissa länder halkar efter kan det påverka hela Europas möjlighet att öppna för resor till andra länder, menar Anders Tegnell.

– Så länge det finns en risk att man får in importfall som kan starta utbrott kommer det att påverka möjligheten att öppna Europa som helhet. Det kommer att bli mycket diskussioner om hur mycket man kan släppa på reserestriktionerna till exempel.

Att Europa skulle uppnå någon flockimmunitet bara genom själva smittan tror inte Anders Tegnell.

– Det är inte alls nog många som har varit sjuka för att man ska få en naturlig immunitet, just nu är det vaccinationen som gör skillnaden.

Så hur ligger Sverige till när det gäller vaccinationstakten, tycker du?

– Vi fortsätter att vaccinera nästan så snabbt som det går. Det finns en liten mättnadskänsla på en del ställen men de grupper som ville vaccinera sig de gjorde det på en gång. De som är kvar det är grupper som behöver lite tid på sig att bestämma sig. Det gör att det inte går lika snabbt. Men vi använder i princip det vaccin vi får.

– Mitt intryck är att många kommer tillbaka från sin semester och nu får sin andra dos.