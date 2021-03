WHO: Antalet nya dödsfall till följd av covid minskar

Antalet personer som smittades av coronaviruset under veckan fram till den 7 mars jämfört med veckan före ökade med två procent. Sammanlagt 2,7 miljoner smittades under perioden, skriver WHO i sin rapport.

Ökningen i antalet fall drivs av östra Medelhavsområdet och Afrika, där uppgången var tio procent vardera, men också av Europa där ökningen stannade på fyra procent med över 1,1 miljoner nya fall. Läget varierar från land till land och under den gångna veckan pekade smittkurvorna uppåt i hälften av världens länder medan den andra hälften visade en nedåtgående trend.

Positivt är att antalet nya avlidna fortsätter nedåt, vilket det har gjort sedan tidigt i februari, skriver WHO.

Störst minskning noteras i Sydostasien med 32 procent färre nya dödsfall. I Europa minskade antalet med sex procent. Sammanlagt avled 21.000 personer under den gångna veckan i Europa. Flesta antal döda registrerades i Ryssland med 2.978 dödsfall.

Totalt sett minskade antalet nya dödsfall mellan de två veckorna med sex procent globalt.