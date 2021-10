WHO-chefen hårt pressad efter sexanklagelser

Över 80 hjälparbetare, varav drygt 20 direkt anställda av Världshälsoorganisationen, har anklagats för sexuella övergrepp och utnyttjanden under Ebolaepidemin i östra Kongo mellan 2018 och 2020.

Anklagelserna framkom först i en granskning genomförd av Reuters och FN:s informationsnätverk The New Humanitarian. Där ingick vittnesmål från över 50 kvinnor om att hjälparbetare från WHO och andra organisationer krävt sex i utbyte mot arbete, rapporterar Reuters. Nio av fallen gäller anklagelser om våldtäkt.

WHO tillsatte i oktober en oberoende kommission för att utreda uppgifterna och resultatet av den rapporten har försenats en månad då nya anklagelser strömmat in. Kommissionen har intervjuat ett flertal kvinnor som utsatts för olika former av sexuella övergrepp och trakasserier.

– För att komma vidare i jobbet var du tvungen att ha sex. Alla hade sex i utbyte mot något. Det var väldigt vanligt. Man krävde till och med sex om jag ville få ett vattenfat för att tvätta mig i lägret där vi bodde, säger en kvinna i staden Beni, som citeras i rapporten.

Anklagelserna gäller inhemsk personal i Kongo såväl som internationella hjälparbetare knutna till diverse hjälporganisationer.

Stora WHO-donatorer med USA i spetsen väntas enligt Reuters inom kort göra ett offentligt uttalande för att klargöra deras förväntningar på WHO i stort och Tedros Adhanom Ghebreyesus i synnerhet, i kölvattnet av anklagelserna.

– Rapporten är otroligt fördömande. Men den verkar frikänna chefen samt högre ledningen även vid namn. Men Tedros måste visa ledarskap och agera så snart som möjligt, säger en diplomatkälla som Reuters citerar.

När resultatet av rapporten offentliggjordes bad WHO:s generaldirektör om ursäkt till offren.

– Det är min högsta prioritet att säkerställa att förbrytarna ställs till svars. Jag är ledsen för vad som gjordes mot dig av människor anlitade av WHO för att tjäna och skydda dig. Det som hände dig bör inte hända någon.