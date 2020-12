WHO: Flest dödsfall till följd av covid-19 i Europa

Coronaviruset fortsätter att öka på de flesta håll i världen med undantag för Sydostasien och östra delen av Medelhavet där såväl antalet nya fall som antalet nya dödsfall minskar.

Europa står för den högsta ökningen när det gäller antalet avlidna, konstaterar WHO i sin veckorapport.

Med 36.286 nya dödsfall under veckan fram till den 22 december jämfört med veckan före är ökningen i Europa dramatisk – 46 procent.

En rad europeiska länder inför nu olika typer av stängningar mellan jul och nyår. I redan hårt drabbade Tjeckien inleds i dag en ny stängning av delar av samhället som kommer att pågå till den 22 januari, detta sedan antalet fall ökat kraftigt. Antalet dödsfall har dock minskat sedan toppen den 4 november och ligger nu på omkring 90 per dygn. samtidigt redovisade Tjeckien på torsdagen det högsta antalet smittade jämfört med antalet provtagna under hela pandemin, skriver Blesk – 43 procent.

Grannlandet Slovakien införde en rad restriktioner redan i lördags.

Ett av de europeiska länder som drabbas hårt just nu är Estland där antalet fall och avlidna ökade för nionde veckan i rad. Under förra veckan avled 18 procent fler i Estland till följd av covid-19 än veckan före. Enligt tidningen Postimees är antalet smittade per 100.000 nu nästan 574 och av de coronavirustest som genomförts under julafton visade det sig att 15,7 procent av de undersökta vara smittade.

För Tyskland fortsätter antalet smittade att ligga på den högsta nivån hittills under pandemin och under fredagen pekades landet ut som ett riskområde av grannen Nederländerna. Antalet dödsfall pekar också stadigt uppåt från ett 90-tal per dygn i början av november till nu drygt 600. I Gelsenkirchen har äldreboenden drabbats svårt och på fredgen rapporterades omkring 300 fall inom äldrevården. 31 av de 82 personer som hittills har avlidit i staden återfinns inom äldrevården, skriver Der Spiegel.

En annan del av världen där smittan fortsätter att öka är Amerika med Nordamerika, Sydamerikan och Mellanamerika.

USA fortsätter att redovisa runt ett par hundratusen nya smittade varje dag och dödssiffror på omkring 3.000 under julen och har nu 1.016 dödsfall per en miljon invånare. Sverige har 817. December har varit den svartaste månaden sedan pandemin inleddes.

I flera amerikanska delstater är situationen på sjukhusen mycket ansträngd. I Kalifornien med över två miljoner bekräftade fall och med ytterligare 306 dödsfall rapporterade på julafton, beskrivs läget runt San Francisco som mycket svårt och enligt San Francisco Chronicle börjar sjukhusen nu närma sig maximal kapacitet när det gäller intensivvårdsplatser.

I Los Angeles-området är situationen likartad och där avlider en person i covid-19 var tionde minut, uppger CNN. På flera sjukhus har man nu dessutom brist på syrgas, skriver Los Angeles Times. Myndigheterna i området uppmanar sjuka att undvika att kontakta akuten om det inte är absolut nödvändigt.

CDC kräver nu ett negativt covid-19-test, genomfört 72 timmar före avresan, för alla som reser in från Storbritannien, men flera experter noterar att den nya mutationen av viruset upptäcktes i Storbritannien redan i september och med största sannolikhet redan finns i USA.

– Människor kan ändå resa trots att de är smittade så detta är som att försöka fånga mygg med ett stålstängsel, sa Dr. Jorge Rodriguez till CNN på fredagen.

Också Brasilien fortsätter att visa mycket höga siffror för såväl avlidna som smittade och landet är tvåa efter USA sett till hela den amerikanska kontinenten.

Den nya mutationen av viruset har också upptäckts i Irland och Tyskland.