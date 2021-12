WHO: Inga tecken på att omikron ger allvarligare sjukdom än delta

Det var den 9 november som den första personen i Sydafrika smittades med den nya varianten av coronaviruset. Den 18 november slog läkaren Angelique Coetzee larm till de sydafrikanska sjukvårdsmyndigheterna.

Enligt en sydafrikansk rapport som publicerades i helgen finns det ännu inga tecken på att omikron skulle ge dem som smittats svårare sjukdom än de som utvecklas av den fortfarande mest spridda varianten, delta.

Sent på tisdagskvällen svensk tid rapporterade nyhetsbyrån AFP att WHO nu ansluter sig till den åsikten. WHO säger också att det inte finns någon anledning att misstänka att de nuvarande vaccinerna inte skulle skydda mot den på samma sätt som de skyddar mot deltavarianten.

– De preliminära uppgifter vi har säger inte att det skulle bli allvarliga effekter, tvärtom ser det ut som att det skulle röra sig mot mildare effekter. Men det är ännu tidigt att säga något säkert och vi ska vara försiktiga när vi tolkar de data vi har, sa Michael J. Ryan, Världshälsoorganisationens ansvarige för WHO:s krisberedskap, till AFP.