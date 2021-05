WHO lovar att titta på förslag till reformer

Panelen (The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, IPPPR) lade fram en rad rekommendationer för att se till att det internationella samfundet ska reagera snabbare framöver. Bland annat vill panelen att det skapas ett säkerhetsråd för globala hot inom FN och en ekonomisk beredskaps- och forskningsfond som världens länder årligen bidrar till samt ett nytt internationellt legalt bindande ramverk. Det existerande ramverket för medlemsländerna inom WHO – det så kallade internationella hälsoreglementet (IHR) – anses inte ha räckt till.

Vid ett WHO-möte under måndagen beslutades också att hälsoministrar från organisationens 194 medlemsländer ska mötas med start den 29 november för att fatta beslut om huruvida förhandlingar ska inledas för att ta fram ett nytt sådant internationellt och lagligt bindande ramverk.