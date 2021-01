WHO manar Europa till tuffare restriktioner för att stoppa smittan

Under 2020 var överdödligheten i Europa fem gånger högre än året innan. När vi nu går in i 2021 bekräftas över 150 nya fall av covid-19 per 100.000 invånare varje vecka i nästan hälften av Europas länder. Incidensen av covid-19 har ökat med över 10 procent i en fjärdedel av alla europeiska länder, enligt WHO:s Europachef Hans Kluge.

Samtidigt har 22 länder på kontinenten hittat fall av den nya varianten av covid-19, som upptäcktes i Storbritannien. WHO tror att denna variant, som tros vara mer smittsam men inte orsakar allvarligare sjukdom, kan komma att slå ut andra varianter.

– Det är vår bedömning att den här varianten över tid kan ersätta andra varianter som cirkulerar, som vi ser ske i Storbritannien och allt mer i Danmark, sade Hans Kluge på en pressträff i torsdags.

230 miljoner européer lever i rådande, eller väntar på kommande, nationella nedstängningar. Men WHO menar att än kraftigare åtgärder krävs.

– Det här är en alarmerande situation, vilket innebär att vi under en tid behöver göra mer än vad vi har gjort och intensifiera åtgärderna för att trycka ned de stigande kurvorna, sade Hans Kluge.

I vissa länder har ökningen stagnerat något den senaste tiden, eller till och med vänt nedåt. Detta ska dock tolkas med försiktighet, enligt WHO som pekar på osäkerheten i hur data kan ha påverkats under de gångna jul- och nyårshelgerna. Innan några restriktioner lättas måste situationen kontrolleras ordentligt under en tid framöver, menar WHO.

När Hans Kluge ser tillbaka på fjolårets kamp för att på stopp på pandemin lyfter han vikten av ödmjukhet.

– Ingen gjorde rätt i början. Därför tror jag inte på att peka finger. Vi måste, på ett mycket ödmjukt sätt, lära oss läxan. Det här är inte den sista pandemin, sade han.