WHO oroat efter utbrott av fågelinfluensa i Kambodja

Världshälsoorganisationen, WHO, har varit kontakt med kambodjanska myndigheter under de senaste dygnen efter att två personer smittats av H5N1, en variant av fågelinfluensan. Det meddelade Sylvie Briand, chef för avdelningen för pandemiska och epidemiska sjukdomar vid WHO, på en pressträff på fredagen.

– Den globala H5N1-situationen är oroande givet dess breda spridning hos fåglar världen över och det ökande antalet rapporter om smittande däggdjur, inklusive människor, säger hon enligt Reuters.

Det var på onsdagen som kambodjanska myndigheter meddelade att en 11-årig flicka dött i fågelinfluensa. Fallet var första gången som sjukdomen hittats hos en människa i Kambodja sedan 2014. Efter att smittan hittats hos flickan testades även medlemmar ur hennes familj och även hennes pappa, som uppvisat symtom, testade positivt för sjukdomen.

Sedan 2004 har omkring 870 fall av smittan hittats hos människor, men takten har avtagit under de senaste åren. Sedan 2016 har omkring 170 personer infekterats, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Tidigare i månaden uttryckte WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus oro efter att smittan hittats hos flera däggdjur, däribland minkar och sjölejon.

– WHO ser allvarligt på riskerna som det här viruset medför. Vi uppmanar alla länder att vidta extra vaksamhet, säger Sylvie Briand på fredagens pressträff.