WHO: Personer över 60 bör inte resa utomlands

WHO gick på tisdagen ut med en uppmaning till alla över 60 år att ställa in eventuella utlandsresor. Världshälsoorganisationens uppmaning gäller också för de som lider av olika svåra sjukdomar som hjärtproblem, cancer och diabetes eller är multisjuka.

WHO konstaterar att 56 länder hittills har infört olika former av reserestriktioner i ett försök att försena smittan från att komma till det egna landet. Något som WHO flera gånger de senaste dagarna har kritiserat.

”Generella reseförbud kommer inte stoppa en spridning internationell, och de lägger en tung börda på människors liv och försörjning. Dessutom kan de påverka globala hälsoinsatser negativt under en pandemi genom att avskräcka länder från att rapportera och dela epidemiologiska data och sekvenseringsdata”, skriver organisationen.

Världshälsoorganisationen uppmanar alla länder att uppdatera sitt förbud i takt med att ny kunskap kommer fram.

Det första kända fallet av omikron upptäcktes i Sydafrika den 9 november och i grannlandet Botswana två dagar senare.