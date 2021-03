WHO: Smittan och dödstalen ökar i världen

Just nu sker den kraftigaste ökningen av covid-19-fall i Sydostasien (46 procent) och västra Stillahavet (32 procent). Men också Afrika (22 procent), Syd- och Nordamerika (11 procent) och Europa (11 procent) visar en ökning av antalet smittade under den gångna veckan jämfört med veckan före.

I Sydostasien har antalet avlidna ökat med 21 procent under perioden. OS-landet Japan rapporterade på onsdagen 2.843 nya fall under det senaste dygnet vilket är det högsta antalet på två månader.

WHO-rapporten sträcker sig fram till och med den 28 mars.

En rad länder i Europa visar en uppgång i såväl antalet fall, som svårt sjuka och avlidna. Totalt under veckan har antalet fall ökat med 11 procent och antalet avlidna med 7 procent jämfört med veckan före.

Turkiet redovisade på onsdagen det högsta antalet bekräftat smittade sedan pandemin inleddes, i Serbien – där situationen beskrivs som svår – stiger antalet smittade kraftigt sedan början av februari och i Grekland rapporterades på tisdagen den högsta dödssiffran sedan slutet av december och en smittspridning som inte mattas av. Trots det beslutade landets regering att lyfta en del av restriktionerna på måndag, skriver Ta Nea.

I Frankrike har antalet smittade ökat med 24 procent och i Polen med 27 procent, enligt WHO:s siffror. Detta fick Frankrikes president Emmanuel Macron att på onsdagen kalla det som nu händer för ”århundradets strid” när han införde nya restriktioner som ska gälla från och med lördag.

Värst är läget i Brasilien där antalet avlidna har följt en långsamt stigande kurva sedan början av november 2020 för att under de senaste dagarna har nått flera rekordnivåer med över 3.000 döda per dag. USA har sedan slutet av januari gått en motsatt väg med en tydlig nedgång i antalet avlidna per dag samtidigt som man visar en ökning av antalet bekräftat smittade med 13 procent den gångna veckan jämfört med veckan före.

WHO konstaterar att 3,8 miljoner nya fall kunde bekräftats i världen under förra veckan liksom 64.000 nya dödsfall. Det betyder en ökning av antalet avlidna med fem procent.

Liksom tidigare är det Europa och Syd- och Nordamerika som driver siffrorna uppåt och de båda regionerna står för 80 procent av alla nya smittade och avlidna.

Också den Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) konstaterar att smittspridningen är hög inom EU. ECDC:s siffror går fram till och med den 21 mars och visar bland annat en ökning av antalet inläggningar på sjukhus och på intensivvård i 14 länder i Europa. Nio länder visar en ökning av antalet avlidna; Bulgarien, Cypern, Grekland, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien, Ungern och Österrike.

I 16 länder, däribland Sverige, minskar antalet avlidna eller ligger på en stabil nivå under perioden, skriver ECDC.