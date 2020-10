WHO varnar för exceptionell coronaökning – Spanien utfärdar hälsonödläge

– Situationen vi går igenom är extrem, säger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez i ett tv-sänt tal på söndagseftermiddagen.

I första hand kommer åtgärderna att gälla i 15 dagar, men Sánchez ska söka stöd hos parlamentet att kunna behålla åtgärderna fram till maj nästa år.

Syftet med restriktionerna är att trycka ned smittspridningen från dagens över 400 per 100.000 invånare till 25/100.000.

– Vi har en lång resa framför oss, vi kommer att behöva visa stor uthållighet, säger Pedro Sanchez.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez Foto: Pablo Blazquez/AFP

Söndagens regeringsbeslut gör att Spanien återgår till det hälsonödläge som utfärdades vid den första smittovågen den 14 mars. Till skillnad från i våras stängs inte gränserna, och på Kanarieöarna, som är mindre drabbat, kommer restriktionerna inte att tillämpas lika hårt. Syftet är att skydda turismen i den mån det går.

Spanien har tillsammans med Frankrike, Argentina och Colombia passerat en miljon bekräftade fall av covid-19.

Europa är just nu motorn i smittspridningen av coronaviruset, den senaste veckan har mer än 25 länder registrerat det högsta antalet fall under ett dygn. Att siffrorna är högre nu än i våras kan till viss del förklaras med att länderna testar i betydligt större utsträckning, men WHO är mycket bekymrat över den snabba ökningstakten.

– Vi uppmanar ledare att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra fler onödiga dödsfall, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tjeckien är det land i Europa där smittan sprids snabbast just nu. Antalet fall har fördubblats två gånger sedan den 4 oktober.

För att bromsa smittspridningen har regeringen beslutat att stänga ner delar av samhället. Apotek, matbutiker och andra nödvändiga verksamheter får hålla öppet medan andra måste hålla stängt till den 3 november.

Polis patrullerar i Nice i Frankrike under utegångsförbudet. Foto: Chine Nouvelle/SIPA/Shutterstock

Frankrike har de senaste dagarna rapporterat mer än 40.000 nya fall per dygn. Landet skärper restriktionerna och kommer att införa nattligt utegångsförbud i flera delar av landet. Sammanlagt berörs nu 46 miljoner fransmän av lokalt skärpta restriktioner. Enligt president Emmanuel Macron får fransmännen räkna med att leva med viruset åtminstone fram till nästa sommar.

Även Italien skärper sina nationella restriktioner sedan rekordmånga nya fall av covid-19 har konstaterats. Från och med måndag måste restauranger och barer sluta servera vid 18.00. Teatrar, biografer, gym och badhus måste stänga helt. De skärpta restriktionerna har lett till protester, bland annat i Neapel. Larmrapporter kommer om att trycket på vården börjar närma sig bristningsgränsen.

Irland blev i onsdags det första landet i Europa att på nytt stänga landet i hopp om att få ned siffrorna till jul. Irländarna beordras att stanna hemma de kommande sex veckorna.

I Belgien intensivvårdas utrikesminister Sophie Wilmès sedan hon smittats av covid-19. Landets hälsominister beskriver smittspridningen som en tsunami och situationen beskrivs som värre än i våras. Liksom i många andra länder har barer och restauranger nu stängts och nattligt utegångsförbud råder i flera städer. All planerad vård har ställts in.

Belgiens utrikesminister Sophie Wilmès i samtal med Ann Linde under ett EU-möte i Luxemburg 12 oktober. Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AP

I Norden införs skärpta restriktioner i Danmark och Norge för att dämpa smittspridningen.

Samtidigt som smittan ökar varnar WHO för att ”covid-utmattningen” breder ut sig i Europa. Situationen varierar från land till land, men allt färre är beredda att följa ens de gamla reglerna.

– Vi ser vissa tendenser till det här i Sverige, men inte alls lika uttalat som i många andra länder. Vi gör enkäter som talar för att de allra flesta tycker att det här fungerar bra. De har förändrat sina liv och fortsätter att göra det. Vi har en viss uttröttning här, men inte jättestor, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Antalet globala fall börjar närma sig 43 miljoner. USA, som är värst drabbat med mer än åtta miljoner smittade, har registrerat rekordmånga fall de senaste dygnen. Förutom USA har Indien, Brasilien, Ryssland, Spanien, Frankrike, Argentina och Colombia mer än en miljon bekräftade fall.