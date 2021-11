WHO varnar för mässlingsutbrott – 22 miljoner spädbarn utan vaccin

WHO varnar för att risken för mässlingsutbrott ökat under pandemin. 22 miljoner spädbarn missade under 2020 den första vaccindosen – betydligt fler än året innan.

– Rutinmässig vaccinering måste skyddas och stärkas, annars riskerar vi att byta en dödlig sjukdom mot en annan, säger WHO:s vaccinchef Kate O'Brien.