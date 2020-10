WHO varnar för ökande antal döda i covid-19

Varningen om att antalet dödsfall åter kan börja stiga efter att ha legat på mellan 4.000 och 5.000 per dygn i världen kom från WHO:s chefsforskare Dr. Soumya Swaminathan på onsdagen.

Soumya Swaminathan konstaterade att dödsfallen har en eftersläpning och att det stigande antalet smittade nu riskerar att få dessa att öka inom kort.

– Dödsfallen kommer alltid några veckor efter en ökning av antalet smittade, sa Dr. Soumya Swaminathan enligt nyhetsbyrån Reuters.

Situationen blir allt svårare på flera håll i världen och i flera länder är trycket mycket hårt på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Flera länder redovisade på onsdagen sina högsta siffror hittills när det gäller antalet smittade under ett dygn. Inte minst Europa med omkring 100.000 nya smittade varje dag.

Sverige har hittills haft drygt 101.000 smittade och 5.907 bekräftade dödsfall. 25 personer vårdas på intensivvårdsavdelning.

Här följer några exempel på läget runt om i världen:

Frankrike

Frankrike beslutade på onsdagen att införa ett så kallat hälsonödläge från och med lördag. I ett tal till nationen berättade landets president Emmanuel Macron att förbudet att gå ut kommer att gälla i Paris och åtta andra större städer från klockan 21 på kvällen till 06 på morgonen. Den som bryter mot förbudet får böta. Detta ska gälla i fyra veckor.

De senaste 24 timmarna har antalet bekräftat smittade ökat med 22.951, nästan dubbelt så många som dygnet före. För första gången sedan den 25 juni har antalet smittade som vårdas på sjukhus överstigit 9.100, av dessa vårdas drygt 1.600 med intensivvård. Efter ytterligare 104 dödsfall det senaste dygnet har fler än 33.000 människor hittills avlidit.

Italien

Italien registrerade ytterligare 7.332 smittade av coronaviruset under onsdagen. Det uppger nyhetsbyrån Ansa. Men trots den för Italien höga siffran (den tidigare högsta var från den 21 mars – 6.557) ligger antalet avlidna betydligt lägre än under landets stängning i mars; 43 döda de senaste 24 timmarna nu mot 793 döda den 21 mars.

Trots det lägre antalet döda ökar antalet personer som vårdas med intensivvård sedan några dagar. Just nu vårdas 539 smittade på iva i Italien, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Tyskland

Tyskland är på väg att strama åt reglerna i de områden som betecknas som klusterområden. Det framkom efter ett möte mellan förbundskansler Angela Merkel och ministrar från landet delstater på onsdagen, skriver Frankfurter Algemeine Zeitung.

I de områden som har fler än 50 nya bekräftade fall per 100.000 invånare kommer nu högst tio personer att få samlas utomhus. Dessutom utvidgas kravet på munskydd till att omfatta också de områden som har 35 nya fall per 100.000 invånare.

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge när det gäller pandemin och vad vi gör de kommande dagarna är avgörande, sa Tysklands förbundskansler Angela Merkel på onsdagen.

– Viruset sprider sig exponentiellt.

Tyskland hade på onsdagen drygt 340.000 bekräftat smittade och 4.685 nya smittade det senaste dygnet. Antalet som vårdas på iva är 602. Landets hälsominister Jens Spahn säger till Deutsche Welle att man räknar med att börja vaccinera befolkningen före aprils utgång.

Storbritannien

Antalet bekräftat smittade i Storbritannien ökade med ytterligare 2.490 fall till 19.724 under de senaste 24 timmarna. Under samma tid registrerades ytterligare 137 dödsfall vilket kan jämföras med 143 på tisdagen. Det skriver nyhetsbyrån Reuters. 516 personer vårdas på iva.

Med början på onsdagen har myndigheterna beslutat stänga samtliga barer, pubar, gym, kasinon och vadslagningskontor i Liverpool, en av de värst drabbade städerna.

Wales

Personer som bor i de områden i England, Skottland och Nordirland som betecknats som områden med hög smittspridning stoppas från att resa in i Wales. Det beslutade myndigheterna i Wales på onsdagen, skriver nyhetsbyrån Reuters.

På onsdagen ökade antalet smittade i staden Newport med 16 rapporterade fall vilket gör att staden har nästan 65 fall per 100.000 invånare nu, skriver Wales Online.

Under onsdagen rapporterades tio nya dödsfall under de senaste 24 timmarna och 946 nya bekräftade fall. Landet har nu 122 smittade på 100.000 invånare.

Irland

Också Irland nådde på onsdagen sin högsta siffra över smittade sedan den 10 april, 1.095 bekräftade fall. Siffran från den 10 april innehöll också ett stort antal smittade från andra dagar som tidigare inte räknats in, skriver Irish Independent. I Irland har debatten varit stor om landet ska återinföra nya stängningar heller inte. Av de 232 patienter som vårdas på sjukhus ligger 30 på en intensivvårdsavdelning.

Ryssland

Antalet smittade och döda stiger kraftigt i Ryssland. På tisdagen registrerades 244 dödsfall under det senaste dygnet, den högsta siffra sedan coronutbrottet drabbade Ryssland tidigare i år, skriver regeringsvänliga Pravda. Hittills har Ryssland redovisat 23.069 dödsfall. Särskilt bekymmersant är att många smittade (2.300) också vårdas på intensivvårdsavdelningar. Enligt landets hälsominister Mikhail Murashko är 11 procent av Rysslands covid-19-sjuka svårt sjuka och 1,5 procent av dem mycket svårt sjuka, skriver Interfax.

Murmanskområdet inför nu självisolering för alla över 65 år vilket innebär att den gruppen bara får lämna hemmet för att besöka sjukhus, gå ut med hunden, kasta sopor och för att handla mat.

På onsdagen berättade Rysslands president Vladimir Putin att myndigheterna godkänt också ett andra vaccin. Den 11 augusti godkändes det första vaccinet, Sputnik V som inledde ett större test på 40.000 frivilliga under september månad.

Spanien

På onsdagen beslutade myndigheterna att stänga alla barer och restauranger i Katalonien i minst 15 dagar sedan antalet smittade ökat kraftigt under de senaste veckorna. All service som kräver någon form av fysisk kontakt stängs också. Det skriver El Pais. 279 personer av 100.000 är smittade och 189 vårdas med intensivvård.

Tidningen skriver att smittan spreds utom all kontroll mellan den 4 och 10 oktober då 12.211 nya fall registrerades i Katalonien. Dubbelt så många som under samma period månaden före.

Schweiz

I Schweiz ökar antalet smittade ”i raketfart”, skriver Neuer Zürcher Zeitung. I Genève och Zürich bekräftades 2.823 nya fall de senaste 24 timmarna. Genève har infört en gräns på 15 personer som får träffas samtidigt i offentliga miljöer och en gräns på 100 när det gäller privata arrangemang. Munskydd är obligatoriska på offentliga platser liksom på barer och i restauranger. Hittills har 1.816 personer avlidit till följd av covid-19 i landet.

Malta

Malta, med drygt en halv miljon invånare, rapporterar 111 nya fall sedan i tisdags. Om Maltas siffror ställs i relation till folkmängden vore det detsamma som om Storbritannien hade fått 14.000 nya fall, skriver The Guardian i sin liverapportering. På onsdagen avled en 59-årig man på sjukhus sedan han bekräftats smittad en dag tidigare, skriver Malta Independent. Mannen blev Maltas 45:e dödsoffer.

Polen

Antalet smittade samt antalet döda har fördubblats under bara en vecka. Polen har nu nästan 142.000 fall och drygt 6.500 nya bekräftade bara under det senaste dygnet och 116 nya dödsfall, skriver Polskie Radio. Båda siffrorna rekordhöga. För 467 personer är läget så allvarligt att de vårdas på iva. Sammanlagt 3.217 har avlidit.

Rumänien

De rumänska myndigheterna beordrade på onsdagen sjukhusen i huvudstaden Bukarest att omorganisera sin vård så att de kan ta emot fler covid-19-patienter. ”Detta på grund av den epidemiologiska situation som har orsakats av utvecklingen när det gäller pandemin”, skriver Antena3.

Ökningen av antalet smittade och sjuka är stor. På onsdagen registrerades fler än 4.000 nya fall över de senaste 24 timmarna och 66 nya dödsfall. 686 patienter vårdas på intensivvårdsavdelning. Hittills har 164.477 personer bekräftats smittade.

USA

I USA med 214.446 bekräftat döda stiger antalet smittade i 36 av 50 delstater. Bara under de senaste sju dagarna har drygt 351.000 personer bekräftats smittade, enligt officiella amerikanska siffror på onsdagen. Ökningen av antalet smittade ska jämföras med 18.000 smittfall per dag sent i maj till närmare 50.000 i dag. Drygt 15.000 personer vårdas på iva.

En tidigare professor vid Harvard Medical School sa på onsdagen att om USA nu försöker nå flockimmunitet skulle det vara likvärdigt med massmord.

– Då talar vi om mellan 2 och 6 miljoner döda i år och varje år, sa professor William Haseltine i en intervju med CNN.

Iran

I Iran talar man om en andra våg som nu drabbar landet med 4.830 bekräftat smittade det senaste dygnet och 279 dödsfall under samma period, skriver den halvstatliga nyhetsbyrån Isna. Liksom i Ryssland är många av de smittade svårt sjuka och enligt Isna vårdas 4.609 patienter på intensivvårdsavdelning. Antalet smittade nu nått drygt 513.000 och antalet döda börjar närma sig 30.000.

Indien

Indien är ett av de länder som sedan en puckel i mitten av september under några veckor har visat en nedåtgående kurva då det gäller antalet smittade. Hittills har drygt 7,2 miljoner personer bekräftats smittade och fler än 110.000 avlidit, enligt Times of India.

Nästan 9.000 personer vårdas på iva.