WMO: ”Världen kan tillfälligt nå 1,5 graders uppvärmning inom fem år”

I Paris år 2015 enades världens länder om att försöka hålla den globala uppvärmningen ”väl under två grader” jämfört med förindustriell tid – helst under 1,5 grad. Enligt FN:s klimatpanel IPCC skulle en uppvärmning på över 1,5 grad kunna leda till dramatiska konsekvenser.

Världsmeteorologiska organisationen, WMO, har samlat in data från klimatprognosmodeller över hela världen, bland annat Sverige. Datan har sedan analyserats av brittiska Met Office.

De viktigaste slutsatserna:

1. Det är 40 procents sannolikhet att medeltemperaturen på jorden – under minst ett av de kommande fem åren – kommer att vara mer än 1,5 grad varmare jämfört med förindustriell tid.

2. Det är 90 procents sannolikhet att ett av de närmaste fem åren kommer att vara det varmaste som någonsin har uppmätts på jorden.

I sådana fall slår världen ett rekord – som sattes nyligen. Enligt WMO:s ”State of the Global Climate” ligger år 2016 i topp – också 2020 var ett av de tre varmaste åren som uppmätts: omkring 1,2 grader varmare jämfört med före industrialiseringen. Och redan nu märks effekterna för många människor runt om i världen.

Temperaturökningen är inte linjär och jordens temperatur kommer att variera mellan olika år. Prognosen från WMO visar inte att den sammantagna medeltemperaturen under den kommande femårsperioden tros bli 1,5 grader varmare än förindustriell tid. Vad den däremot visar, säger Torben Koenigk som är klimatforskare på SMHI, är att uppvärmningen redan har nått en hög nivå. Och att nivån inte är tillfällig.

– Det är tydligt att vi närmar oss Parisavtalsgränsen ganska fort. Det här är ännu ett klart tecken på att aktioner för att minska utsläppen måste ske snabbt och tydligt om man vill minska konsekvenserna som hänger ihop med uppvärmningen.

Allt fler länder i världen har nu mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Även om alla länder skulle nå sina mål – inklusive de som sattes i samband med USA:s president Joe Bidens extrainsatta klimatmöte tidigare i våras – väntas planeten gå mot en uppvärmning på omkring 2,4 grader, enligt beräkningar från Carbon Action Tracker. Den politik som finns kopplad till löftena, ger en temperaturprognos på ungefär 3 graders ökning till seklets slut.

Torben Koenigk på SMHI säger att prognosen från WMO pekar på en uppvärmning som kan få stora konsekvenser.

– Det har stor påverkan på till exempel hur mycket is som kommer att avsmälta, hur mycket metan som kommer släppas ut från permafrosten, hur havsnivån kommer förändras. Man måste försöka att hålla sig under trösklar - som vi inte vet var de ligger – annars kan vi förstärka uppvärmningen ytterligare.

I november 2019 beskrev forskare, i tidskriften Nature, att nio av de femton stora system som bidrar till att reglera tillståndet på planeten har börjat röra på sig. Det handlar om biofysiska system i hav, isar och atmosfär – till exempel Amazonas regnskog och den arktiska permafrosten – som riskerar att nå trösklar som inte går att backa tillbaka från. Och som när de passeras, i sig förstärker uppvärmningen. Forskarna vet inte säkert när de här trösklarna passeras, vissa studier pekar på att det redan har hänt på en del platser.

I förlängningen riskerar förändringarna av jordens klimat att sätta den moderna civilisationen under mycket hårt tryck. Redan under 2019 tvingades nästan 24 miljoner människor lämna sina hem på grund av klimatrelaterade väderkatastrofer. En studie som publicerades i tidsskriften PNAS i maj 2020 visar att mellan 1 och 3 miljarder människor väntas leva i områden som är ”i princip obeboeliga” under de kommande 50 åren.