Woodward: Netanyahu fick över Trump på sin sida med hjälp av fejkad video

Det är känt att något mycket speciellt inträffade då den palestinske presidenten Mahmoud Abbas och Trump träffades för första gången, i Betlehem i maj 2017. Trump skall ha kallat Abbas ”lögnare” och ”terrorist”, och strax efteråt började han strypa USA:s stora biståndsprogram till palestinierna.

Woodward, känd för sin insats under rapporteringen om Watergateskandalen, och för en rad initierade böcker om spelet bakom Washingtons kulisser, tror sig nu kunna förklara varför USA:s kompletta brytning med palestinierna kom till. Under Trumps första besök i Israel våren 2017 visade Netanyahu honom en video där Abbas hetsar mot Israel och verkar rekommendera mord på israeliska barn, skriver den brittiska tidningen Independent som fått läsa ett utdrag ur den kommande boken ”Rage”. Trump kallade på sin utrikesminister Rex Tillerson: ”Det här måste du se!” När sekvensen spelades på nytt sade Netanyahu: ”Och den här killen vill du hjälpa?”.

När Netanyahu lämnat rummet sade Tillerson till Trump:

– Herr president, inser ni inte att videon är en förfalskning?

– Nej, den är inte fabricerad. De har ju en inspelning där han säger det, svarade Trump.

Nästa dag träffade Trump Abbas i Betlehem och skällde ut honom. Under resten av Trumps mandatperiod stängde han palestiniernas ambassad i Washington, erkände det arabiska Jerusalem som en del av Israels huvudstad, drog in biståndet till flyktingorganet UNRWA, det humanitära biståndet via biståndsmyndigheten USAID samt biståndet till de palestinska säkerhetsstyrkorna, åtgärder som störtade den palestinska ekonomin i akut och permanent kris. Joe Biden har lovat återuppta biståndet om han blir president.

