Wuhanbor oroliga inför masstestning –tömmer matbutiker

Hyllorna i matbutikerna står tomma. De Wuhanbor som hade återgått till ett normalt vardagsliv förbereder sig nu inför stundande begränsningar. Staden hade sedan länge fått kontroll på smittspridningen.

För första gången på över ett år rapporteras nya covidfall i Wuhan - där viruset först upptäcktes i slutet av 2019. Senast ett fall konstaterades var i mitten av maj 2020.

Många Wuhanbor panikhandlar till följd av beskedet om den kommande masstestningen. Foto: STR

Deltavarianten har hunnit sprida sig till ett 30-tal städer i 17 av Kinas 33 provinser och regioner, rapporterar nyhetsbyrån AP. Det har lett till nedstängningar, masstester och reserestriktioner i Kina.

De drabbade städerna Nanjing and Yangzhou har ställt in samtliga inrikesflyg och Peking har stoppat långdistanståg från 23 olika stationer. Kinas basketbollförbund meddelade även nyligen att matcher i herrarnas proffsliga kommer att ställas in till följd av smittspridningen.

Bilder från Wuhan visar tomma hyllor i matbutikerna. Foto: STR

Det nya smittoutbrott som landet nu står inför kan ses som litet jämfört med andra länders, skriver Reuters. Under tisdagen har drygt 300 fall konstaterats i hela Kina – men det får en stor samhällelig påverkan på grund av de kinesiska myndigheternas nolltolerans av covid-19.

Enligt de lokala myndigheterna kommer nu de elva miljoner invånarna i Wuhan snabbt att testas.

– För att försäkra oss om allas säkerhet i staden, kommer vi att införa omfattande pcr-tester snabbt av alla personer i staden för att kunna sålla ut positiva resultat och asymtomatiska infektioner, berättade Li Qiang, Wuhans ansvarige för testning under en presskonferens, enligt AP.

Många Wuhanbor panikhandlar till följd av beskedet om den kommande masstestningen. Foto: STR

Miljontals människor har även beordrats att hålla sig hemma och bostadsområden i Peking där man rapporterat fem nya fall under de senaste dagarna och andra storstäder har spärrats av. De som kommit i kontakt med smittade sätts i karantän.

Det var under måndagen som myndigheterna meddelade att sju fall av lokal smitta upptäckts bland migrantarbetare i Wuhan. Sammanlagt rörde det sig om 90 nya fall nationellt. Av de konstaterade covidfallen handlade 61 om personer som smittats lokalt och 29 personer hade precis kommit hem från en utlandsresa.

I dagsläget har 1,6 miljarder vaccindoser delats ut i Kina. Foto: STR

De flesta av fallen ses fortfarande i Jiangsu-provinsen, där ett utbrott ska ha startat vid flygplatsen i Nanjing efter att ett flyg landade från Ryssland i slutet av juli, skriver AP. I Shanghai testade även en chaufför som jobbar på en av de två stora flygplatserna positivt.

Bortsett från de lokala fallen har smittspridningen av deltavarianten kunnat kopplas till grannlandet Myanmar som har haft en kraftig smittspridning den senaste tiden.

I dagsläget har 1,6 miljarder vaccindoser delats ut i Kina, men forskare har tidigare pekat på att de kinesiska vaccinen är mindre effektiva mot de nya varianterna av covid-19. De kinesiska vaccinen är de enda som tilldelas landets befolkning i dagsläget, skriver AP.

Läs mer: Delta sprids i Kina - 18 miljoner testade på tre dagar