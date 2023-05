Youtubare misstänks ha iscensatt flygkrasch för klick

Logga in

Logga in

I november 2021 åkte 29-årige Trevor Jacob ensam i ett plan från Santa Barbara i Kalifornien. Med sig hade han kameror, en fallskärm och en selfiepinne. Efter 35 minuter i luften sägs planets motorer ha lagt av, varpå youtubaren hoppar ur planet med en fallskärm. Flygplanet kraschar ner i nationalparken Los Padres, Kalifornien. Händelseförloppet finns att se i Trevor Jacobs Youtubevideo som i skrivande stund har tre miljoner visningar.

Videon publicerades på 29-åringens Youtubekanal i december 2021. Kort därefter började tittare spekulera kring huruvida kraschen var planerad eller inte. Tecken på att youtubaren avsiktligen låtit planet krascha är att han hade på sig fallskärmen innan problem uppstod på planet. Dessutom verkar han inte ha försökt återstarta de havererade motorerna eller letar efter potentiella platser att landa på. Han ska inte heller kallat på hjälp via nödradio. Det fanns flera platser att landa på inom avstånd som planet kunnat glida till utan fungerande motorer, rapporter The New York Times.

Två dagar efter att flygplanet kraschat rapporterade Trevor Jacob händelsen till National Transportation Safety Board (en amerikansk myndighet som utreder lufthaverier). Piloten uppges senare ha meddelat att han inte visste var planet kraschat. I själva verket ska han ha sett till att en helikopter flyttat planet som sedan förstördes.

Trevor Jacobs pilottillstånd har blivit indraget efter händelsen.

Nästkommande veckor ska Trevor Jacob höras i rätten. USA:s riksåklagarmyndighet meddelar att Trevor Jacobs ska erkänna att han krashat planet med flit, i hopp om att videon skulle få spridning, rapporter Los Angeles Times. Brottet att avsiktligen hindra en federal utredning kan leda till ett fängelsestraff på 20 år, enligt tidningen. Varken Trevor Jacobs eller hans advokater har valt att inte svara på frågor om ärendet.