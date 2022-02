Zelenskyj: När bomberna börjar falla är det för sent för sanktioner

Spänningen ökade ytterligare i de två utbrytarrepublikanerna Donetsk och Luhansk sedan de båda separatistledarna Denis Pusjilin och Leonid Pasechnik gett order om allmän mobilisering och kallat in reservister.

Samtidigt deltog Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en säkerhetskonferens i München dit han rest över dagen. Där gjorde han klart att Ukraina är berett att försvara sina gränser och var kritisk till att inget annat land verkade vara berett att hjälpa dem med det:

– Vi kommer att fortsätta försvara vårt land, antingen våra partners är med oss eller inte. Nu råder tystnad från många, sa han.

Zelenskyj riktade också kritik mot försvarsalliansen Nato:

– Nato säger att dörrarna är öppna men om inte alla vill ha oss där, var ärliga och säg det. Inte bara en massa ja som inte betyder något. Förtjänar inte Ukraina att få raka svar, frågade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vid ett tal i München på lördagen.

– Det finns ingen konsensus mellan Natoländerna. Vad vi vill ha är garantier för vår säkerhet.

President Zelenskyj sa också att han vill se sanktioner mot Ryssland nu och inte om ett krig har börjat.

– När bomberna börjar falla är det för sent för sanktioner.

Zelenskyj sa också att de ockuperade områden i östra Ukraina kommer att komma tillbaka till Ukraina bara genom fredliga medel.

— Vi är beredda att hitta nycklarna till att lösa kriget i öst med alla medel. Vi är beredda att diskutera med Ryssland på vilket sätt som helst.

– Vi har levt under detta hot sedan många år. Men nu har vi 150 000 soldater nära våra gränser men den stora risken är om vi skulle besvara de provokationer som just nu äger rum, sa Zelenskyj och nämnde att flera soldater dödats vid gränsen under lördagen.

– En enda granat kan leda till krig, sa Zelenskyj också och målade sedan upp en bild av hur framtiden kan komma att se ut:

– Det som händer är en tragedi för vår nation men det kommer också att visa sig bli en tragedi för ryssarna också i framtiden. Hur ska vi kunna leva som grannar?

Ukrainas president sa också att han inte enbart lutar sig mot USA när det gäller vad som händer i Ryssland utan förlitar sig på det egna landets underrättelsetjänst.

– Vi förstår vad som kan hända men vi tänker inte lägga oss i kistor och vänta på utländska soldater att komma. Och vi tänker inte anfalla.

– Jag vet inte vad Rysslands president vill, det är därför som jag vill träffa honom.