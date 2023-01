Zelenskyj – en ukrainsk Papphammar som hamnade rätt med moralisk kompass

På gott och ont – oftast på ont – kan enstaka ledargestalter forma historien. Hitler, Stalin och Putin har för alltid skrivit in sig på den mörka sidan. Men det finns ledare som hamnat rätt, tack vare moralisk kompass eller tillfälligheternas spel. Winston Churchill under andra världskriget, Volodymyr Zelenskyj under Ukrainakriget.

Nu hänger friheten på en komiker från Dnipropetrovsk.