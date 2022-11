Zelenskyj höll livsmedelsmöte på Holodomorminnesdagen

President Zelenskyj tog emot Belgien, Polen och Litauens premiärministrar, samt Ungerns president, i den ukrainska huvudstaden. Frankrikes president Macron, och EU:s ordförande Ursula von der Leyen höll också varsitt tal via länk, rapporterar Reuters.

På mötet diskuterades livsmedelssäkerhet, och Ukrainas ”Grain from Ukraine”-initiativ (spannmål från Ukraina.) Initiativet ämnar donera 125 000 ton spannål till länder som Sudan, Etiopien och Jemen. Kreml har tidigare hävdat att Ukraina misslyckats att nå dessa särskilt utsatta länder med sina exporter.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson deltog också på mötet digitalt. I ett pressmeddelande på lördagen meddelade regeringen att Sverige kommer att bidra med 100 miljoner kronor till initiativet via World food programme.

Enligt Zelenskyj kommer projektet att bli ett av de största bidragen och stegen mot global stabilitet.

– Vi planerar att skicka minst 60 fartyg från Ukrainska hamnar till länder som främst hotas av att drabbas av svält och torka, sade Zelenskyj under mötet.

Samma dag, den 26 november, var det årsdag för svältkatastrofen Holodomor som ägde rum i Ukraina under vintern 1932-1933. Katastrofen uppstod som följd av att Josef Stalin beordrat att allt jordbruk och spannmål skulle beslagtas från alla nyligen kollektiviserade gårdar i Ukraina, vilket ledde till att miljontals ukrainare svalt ihjäl.

Under dagen anklagade Ukraina också Kreml och Ryssland för att nu använda sig av samma ”folkmordstaktik” som under Holodomor. Detta eftersom man menar att Ryssland under de senaste veckorna riktat sina attacker mot Ukrainas civila infrastruktur, vilket bland annat gjort att stora delar av landet nu är utan ström.

– Ryssarna kommer att betala för alla Holodomor-offer, och svara för de brott som begås i dag, skrev Zelenskyjs rådgivare Andriy Yermak på Telegram.