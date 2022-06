Zelenskyj: Ryssland försöker förstöra varje stad

108 dagar in i kriget besökte EU-kommissionens Ursula von der Leyen Kiev och lovade president Volodymyr Zelenskyj att Ukraina ska få besked om landet ska få status som kandidat till ett EU-medlemskap under slutet av nästa vecka. Då kommer de 27 medlemsstaterna att besluta om Ukraina ska få inleda förhandlingarna. Under lördagen kom också beskedet om att Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och Frankrikes president Emmanuel Macron ska resa till Kiev för ett möte med president Zelenskyj före G7-mötet i i Tyskland den 26–28 juni.

President Zelenskyj vädjade på lördagen åter till omvärlden om att fortsätta skicka vapen till landet. Zelenskyj konstaterade att en rad städer i östra Ukraina nu håller på att förvandlas till grus:

– Alla dessa en gång lyckliga städer är nu ruiner. Som Volnovakha eller Mariupol. Svarta märken efter bränder. Kratrar efter explosioner. Detta är allt som Ryssland kan ge sina grannar, ge Europa, ge världen.

Den regionala guvernören för Mykolaivregionen i sydöstra Ukraina, Vitalij Kim, poängterar på lördagen för Kyiv Post den svåra situation som de ukrainska trupperna arbetar under. En situation som DN beskrev i fredags:

– Den ryska armén är överlägsen, den har mängder av artilleri och ammunition. Och just nu är det ett artillerikrig – och vi står utan ammunition, säger Kim till tidningen.

Samtidigt hävdar Ukraina vissa framgångar, bland annat sägs nu en tredjedel av staden Sievjerodonetsk ha återtagits av Ukraina i en motattack som pågått sedan den 2 juni. På lördagen berättade stadens borgmästare Alexander Stryuk för ryska BBC att det nu pågår gatustrider.

– Vattenförsörjningen har varit avbruten i ungefär två månader nu, eftersom det inte finns någon el. Högspänningsledningarna har blivit avbrutna, och 70 procent av transformatorstationerna i staden har förstörts till följd av beskjutning. Det finns sårade och döda – främst från artilleribeskjutning från de ryska trupperna, eftersom bostadsområden beskjuts. Gatorna längs staden är helt förstörda, säger Stryuk som vädjar om långdistansartilleri och luftförsvarssystem.

– Vi bombas men har inget att försvara oss med.

Enligt USA:s president Joe Biden ville Ukraina och dess president Volodymyr Zelenskyj inte lyssna på de varningar som USA utfärdade när det gällde en rysk invasion av landet. I ett tal i Los Angeles i fredags sa Biden att han var säker på att Putin skulle gå över gränsen:

– Det fanns inga tvivel och Zelenskyj ville inte höra talas om det, och det gällde många människor, sa Biden.

På lördagen svarade en rådgivare till Zelenskyj, Mykhailo Podoliak, på kritiken:

– Ukraina förstod vilka intentioner Ryssland hade och vi förberedde oss för olika aggressiva scenarier. Något som vi kan bevisa genom hur snabbt vi kunde sprida vapen och ammunition och det blixtsnabba svaret när det gällde att omstrukturera våra försvarsförmågor och hur vi på ett effektivt sätt kunde slå tillbaka det ryska angreppet genom beskjutning på avstånd, sa Podoliak enligt ukrainska Interfax.