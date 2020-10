Allt du vill veta om svarta hål

Vad är ett svart hål?

Ett svart hål är en himlakropp som har så stark dragningskraft att ingenting kan lämna den. Namnet myntades av den amerikanske fysikern Robert Dicke och blev populärt tack vare hans landsman John Wheeler. Dicke ska ha tagit namnet från ett ökänt fängelse: det svarta hålet i Calcutta, en fyra gånger fem meter stor cell där 146 brittiska soldater spärrades in en natt i juni 1756. Nästan alla kvävdes till döds.

Ett svart hål bara tre egenskaper: massa, rotation och elektrisk laddning.

Hur bildas ett svart hål?

Svarta hål bildas när stora stjärnor kollapsar och all materia trycks ihop i en enda punkt. Gravitationen blir så stor att den är starkare än alla krafterna som bygger upp atomerna. Då finns det inget som kan hålla emot och all materia rasar in mot punkten, som mot ett bottenlöst hål som kan svälja hur mycket som helst.

Vad är en singularitet?

Singulariteten är punkten i mitten av det svarta hålet. Där är gravitationen oändligt stor, alla våra kända naturlagar bryter samman och tiden och rummet tar slut.

Kommer solen att bli ett svart hål?

Nej, solen har för liten massa för att kunna bli ett svart hål. För att en stjärna ska bli ett svart hål måste den vara minst fem eller tio gånger tyngre. Solen kommer istället att bli en så kallad vit dvärg, en mycket kompakt dvärgstjärna.

Hur stort är ett svart hål?

Ett svart hål omges av en sfärisk gräns som kallas för händelsehorisont. Inget som passerar händelsehorisonten kan återvända, inte ens ljuset. Därför är det omöjligt att se händelsehorisonten och det som finns innanför den.

Hålets massa avgör hur stor gränsen är. Händelsehorisonten för ett svart hål med samma massa som solen skulle ha en radie på tre kilometer. För ett svart hål med jordens massa skulle radien vara nio millimeter. Det svarta hålet i Vintergatans mitt, Sagittarius A*, som är fyra miljoner gånger tyngre än solen har en radie på tolv miljoner kilometer. Det är ungefär hälften så långt som avståndet mellan solens centrum och planeten Merkurius.

Vad händer när något passerar händelsehorisonten?

För den som passerar händelsehorisonten finns ingen återvändo. Det är som att paddla kajak vid Niagarafallet, för att låna en liknelse av Stephen Hawking. Så länge du är kvar ovanför vattenfallet, eller utanför händelsehorisonten, kan du fortfarande klara dig om du paddlar motströms. Men så fort du har kommit över kanten är du förlorad. När du har passerat gränsen måste du fortsätta att falla rakt in mot singulariteten.

Ett annat sätt att beskriva det är att tiden tar rummets plats vid händelsehorisonten, och bara pekar framåt, mot singulariteten, där tiden tar slut. Om du sticker in ditt pekfinger över händelsehorisonten kommer det inte längre att peka framåt i rummet, utan i tiden. Att dra ut fingret igen är lika omöjligt som att resa bakåt i tiden.

Men om vi är utanför händelsehorisonten kan vi aldrig se något passera gränsen och sugas in i hålet. Vi kommer bara att se att det närmar sig, långsammare och långsammare ju närmare händelsehorisonten det kommer, utan att någonsin nå ända fram. Bilden av det, alldeles utanför gränsen, blir svagare och svagare och kommer till slut att blekna bort.

Hur vet vi att svarta hål finns?

År 1965 kunde Roger Penrose visa att Albert Einsteins allmänna relativitetsteori leder till att svarta hål kan bildas. Därför får han nu halva årets Nobelpris i fysik. Långt senare fick vi också direkta bevis på svarta hål existerar. Detektorn Ligo fångade upp svallvågor från två enorma svarta hål som kolliderade och smälte ihop (Nobelpriset i fysik 2017). Förra året kom bilden av det svarta hålet i mitten av galaxen Messier 87, från Event Horizon Telescope.

Hur vet vi att det finns ett svart hål mitt i Vintergatan?

Årets två andra fysikpristagare, Reinhard Genzel och Andrea Ghez, ledde var sin forskargrupp som visade att stjärnor nära Vintergatans centrum går i banor runt något som inte är större än vårt solsystem men som har en massa som är 4 miljoner gånger större än solens. Vi känner inte till något annat än ett svart hål som skulle kunna stämma in på den beskrivningen.

Hur ser ett svart hål ut?

Gravitationen från ett svart hål är så stark att själva rummet och tiden förvrängs. Ofta illustrerar vi hålet som ett djupt hål, för att visa att allt som finns i närheten påverkas av det och att ingenting som har passerat händelsehorisonten kan komma upp igen.

Det svarta hålets dragningskraft fungerar som en mycket stark lins som böjer av ljuset. Därför går det inte att gömma sig bakom ett svart hål. Vi kan se allt som finns där.

Vad tog Event Horizon Telescope bild av?

Bilden visar området alldeles utanför händelsehorisonten hos det svarta hålet i galaxen Messier 87.

Det svarta hålet ligger 55 miljoner ljusår bort i stjärnbilden Jungfrun, och är en av de tyngsta himlakroppar vi känner till, med en massa som är 6,5 miljarder gånger större än solens. Det behövs ett riktigt stort teleskop för att få tilltäckligt hög upplösning för att studera det. Event Horizon Telescope kopplade ihop åtta radioteleskop i Nord- och Sydamerika, Europa, Hawaii och Antarktis som tillsammans blev till ett teleskop som är lika stor som jorden.

Varför är det så ljust runt det svarta hålet? Borde det inte vara mörkt där?

När gas och laddade partiklar faller in mot ett roterande svart hål hettas gasen upp och samlas i en roterande och starkt lysande skiva innan den antingen sugs in i hålet eller slungas i väg i två smala strålar. Därför är svarta hål några av de starkast lysande objekten på himlen.

Ska vi vara rädda att slukas av svarta hål?

Nej. Vårt närmaste svarta ligger lite mer än 1 000 ljusår bort.

Försvinner allt som slukas av ett svart hål för alltid?

På 1970-talet upptäckte Roger Penroses samarbetspartner och forne student Stephen Hawking att svarta hål inte är helt svarta. De avger en mycket svag värmestrålning och kommer till slut, i en mycket avlägsen framtid, att avdunsta och försvinna. Det skulle innebära att även informationen om allt som har sugits in i hålet försvinner, men det strider mot kvantmekaniken, som säger att information inte kan förstöras.

Hawking och andra har kommit med olika förslag på lösningar, men paradoxen kvarstår. Kanske sparas informationen i en mycket svårtillgänglig form, som askan efter ett uppeldat uppslagsverk.

Vet vi allt om svarta hål nu?

Nej! Årets fysikpris är bara början på våra försök att undersöka svarta hål på närmare och närmare håll, och testa våra fysikteorier under universums mest extrema förhållanden.

