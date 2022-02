Allt fler barn får sjukhusvård på grund av covid-19

Antalet barn som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 fortsätter att öka. Enligt Socialstyrelsens senaste statistik, som uppdaterades i onsdags, skrevs 187 barn i åldrarna 0 till 9 år in i slutenvården vecka 04. Veckan dessförinnan var antalet 163, och innan dess 117.

Långt ifrån alla dessa barn vårdas på grund av covid-19 som huvuddiagnos. Enligt Erik Wahlström, statistiker på Socialstyrelse, kan så många som hälften vårdas av helt andra orsaker, men testat positivt i samband med sjukhusinläggningen. Men alldeles oavsett är trenden tydlig, enligt myndigheten: fler barn än någonsin vårdas på sjukhus på grund av covid-19.

– Det stämmer, men vi ser inte att barnen blir mer allvarligt sjuka än tidigare, även om vi naturligtvis följer utvecklingen väldigt noga, säger Anna Bennet-Bark, enhetschef på Socialstyrelsen.

Anna Bennet-Bark Foto: Privat

Myndigheten tror att ökningen har att göra med den höga smittspridningen.

Vi har ju haft höga smittotal förr, utan att ha sett den här ökningen bland barn, eller?

– Men smittspridningen har aldrig varit så här hög. På sistone har den kanske varit tio gånger så stor som förut. Så vi tror att sjukhusinläggningarna har med det att göra, säger Anna Bennet-Bark.

Spädbarn, 0 till 1 år gamla, är överrepresenterade i statistiken.

– De barnläkare vi pratat med säger att det är en vanlig åtgärd att man lägger in barn för observation, som en patientsäkerhetsåtgärd, säger Anna Bennet-Bark.

Den erfarne barnläkaren Jonas F. Ludvigsson i Örebro, som också är professor vid Karolinska institutet, ställer sig dock tveksam till att barn läggs in enbart för observation.

”Antingen lägger man in ett barn för att det behöver vård, annars lägger man inte in det. Sedan händer det förstås att man lägger in barn som man tror ska bli sämre”, skriver han i ett mejl till DN.

Jonas F. Ludvigsson Foto: Alexander Donka/Karolinska Institutet

Han tycker sig ha märkt att barnen påverkas mer nu än tidigare.

– Det verkar så. Tidigare drabbades ju barn nästan inte alls, förutom ett fåtal barn med hyperinflammation. De allra flesta blir fortfarande inte svårt sjuka, men nu känns det som att barn får fler och lite kraftigare symtom, såsom feber, har Jonas F. Ludvigsson tidigare sagt.

Bland annat har han lagt märke till ett antal fall av feberkramper bland barn.

– Barn med covid drabbades nästan inte alls av kramper tidigare, och plötsligt ser vi flera fall.

En orsak kan vara omikronvarianten, säger han. Att barn påverkas mer av denna variant, jämfört med tidigare.

