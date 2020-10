Amina Manzoor: Detta vet vi om covid-19 – och dessa frågor behöver vi svar på

Det känns som sju svåra år sedan jag först såg en liten WHO-rapport om ett kluster av atypiska lunginflammationer i Wuhan i Kina. Bara dagar senare konstaterades att utbrottet orsakades av ett nytt coronavirus, det sjunde som kan smitta människor. Det inte längre så nya coronaviruset har sedan dess vänt upp och ned på vår värld.

Nu har det gått drygt nio månader sedan den där lilla notisen publicerades och sju månader sedan WHO förklarade att viruset orsakat en pandemi. Även om det ibland känns som att vi är inne i en loop där samma ämnen diskuteras om och om igen (Flockimmunitet! Munskydd! Barns smittsamhet!) så har kunskapen om viruset sars-cov2 och sjukdomen covid-19 har växt snabbt.

Här är några viktiga lärdomar och frågor som vi fortfarande behöver svar på:

Det finns miljöer med högre risker

De flesta människor verkar smittas i hemmen, på arbetsplatser, på fester och i andra sociala sammanhang. Viruset sprids lättare inomhus i dåligt ventilerade miljöer där många människor umgås nära varandra under en längre tid.

Superspridningshändelser verkar ha stor betydelse

Medan en influensa sveper genom befolkningen som en våg sprider sig covid-19 främst i kluster. Smittspårningsstudier och modeller pekar på att de flesta med covid-19 inte smittar någon annan, medan 10-20 procent verkar ligga bakom majoriteten av smittspridningen. Superspridningshändelser, när många människor smittas vid samma tillfälle eller av samma person, har sannolikt en stor betydelse för hur coronapandemin har utvecklats. Därför kan en av de viktigaste åtgärderna för att minska smittspridning vara att förhindra superspridningshändelser, som verkar inträffa när många människor ses inomhus och umgås nära under en längre tid. Ofta har det förekommit sjungande eller högt prat.

Barn drabbas oftast lindrigt av sjukdomen

Redan den första stora rapporten från Kina visade att barn blev sjuka i lägre utsträckning än vuxna. Det har sedan dess bekräftats av studier och data från andra länder. Barn verkar också bli smittade i lägre utsträckning och de får oftare en mild sjukdom än vuxna. Barn i äldre tonåren verkar dock smittas mer än yngre barn. Andra luftvägsvirus som influensa och RS-virus drabbar generellt barn hårdare än covid-19.

Men det finns barn som drabbas av ett multiinflammatoriskt syndrom. Det är ovanligt och de flesta återhämtar sig men det finns ett fåtal dödsfall rapporterade.

Mer omdiskuterad är frågan om barn är smittdrivande i pandemin. Det är komplicerat och ännu inte helt utrett. Yngre barn kan smitta, men verkar inte vara motorn i smittspridningen (så som de är vid influensa).

Dödligheten är lägre än man först trodde

Mer än en miljon dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats i världen. Det är nästan tre procent av alla drygt 37 miljoner bekräftade fall. Men under våren hade många länder inte kapacitet att testa alla. Dessutom finns det de som inte blir sjuka alls eller får väldigt lindriga symtom och som därför missas. WHO uppskattar att det snarare handlar om 800 miljoner människor som har haft covid-19. När alla som smittats räknas med blir dödligheten lägre - omkring 0,6 under pandemins första månader. Siffran varierar mellan länder bland annat beroende på vilken åldersgrupp som drabbats, om sjukvården överbelastats och om det finns många människor i riskgrupp.

Dödligheten har minskat sedan dess för att sjukvården blivit bättre på att behandla patienterna och att de har tillgång till läkemedel som minskar risken för att bli svårt sjuk och dö.

Samtidigt säger den genomsnittliga dödligheten i covid-19 ganska lite eftersom barn och unga vuxna har en mycket låg risk, medan människor över 70 har en mycket hög risk för att bli svårt sjuka och dö. Folkhälsomyndigheten har uppskattat att dödligheten i gruppen 0-69 år var 0,1 procent, medan den var 4,3 procent i gruppen 70+ under våren i Stockholm.

De flesta får antikroppar

Antikroppar mot sars-cov2 är ett kvitto på att kroppen har genomgått en covid-19-infektion. En isländsk studie visade att omkring 90 procent utvecklade antikroppar, och att de behöll dessa antikroppar i minst fyra månader. En av studiens styrkor var att alla hade ett positivt PCR-test, det var alltså bekräftat att de varit infekterade av det nya coronaviruset. De som har mer allvarlig sjukdom får generellt högre nivåer av antikroppar, men även de med mer milda symtom hade antikroppar.

Resultaten från den uppmärksammade KI-studien om att fler kan ha en så kallad T-cellsimmunitet även i avsaknad av antikroppar behöver undersökas vidare, men den som har haft symtom som skulle kunna vara covid-19 och som varken haft ett positivt PCR-test eller antikroppstest bör nog utgå från att det var ett annat virus.

Vi behöver ett vaccin för att nå flockimmunitet

Den svenska strategin för att hantera covid-19 har aldrig varit flockimmunitet, även om det ofta påstås det. I stället har strategin varit att platta ut kurvan, tillåta viss spridning i grupper med lägre risk och skydda sårbara grupper. Flockimmunitet innebär att tillräckligt många i en grupp är immuna, då får viruset svårt att spridas och de som inte är immuna skyddas. I väntan på ett vaccin har somliga föreslagit att vi bör eftersträva flockimmunitet. Det är inte säkert hur många i en befolkning som behöver ha haft covid-19 för att uppnå flockimmunitet, mellan 40-70 procent har föreslagits. Men även i områden som varit hårt drabbade av covid-19 har man inte kommit i närheten av den gränsen. Det skulle alltså inte vara försvarbart att låta sjukdomen spridas enbart för att nå flockimmunitet så snabbt som möjligt, eftersom sjukvården skulle bli överbelastad och många människor kommer att dö om viruset också sprids i riskgrupper. Först när vi har ett vaccin kan vi uppnå flockimmunitet – om tillräckligt många vaccineras och om vaccinet är tillräckligt effektivt.

Frågor som återstår att besvara:

I vilka situationer kan viruset bli luftburet?

Virus kan spridas på olika sätt. Det nya coronaviruset sprids främst via droppsmitta när människor talar, hostar eller nyser nära varandra. Dessa droppar är rätt stora och faller snabbt till marken. De sprids oftast bara någon meter. Viruset kan också smitta via kontaktytor, genom att man tar på en yta där det finns virus och sedan petar sig i ögonen, munnen eller näsan. Det tros inte vara en särskilt stor smittkälla.

Viruset kan också aerosoliseras och bli luftburet. Dessa droppar med virus är mycket mindre och kan stanna kvar i luften under någon timme. Redan i utbrottets början varnade WHO för att aerosolisering kan ske inom sjukvården till exempel när en patient intuberas och därför måste sjukvårdspersonal som utför sådant ha särskild skyddsutrustning och avancerade andningsskydd. Men det pågår också en vetenskaplig debatt om viruset kan bli luftburet utanför sjukhusmiljö. Många smittade i samband med en körövning, en zumbaklass och på en restaurang har lett till att den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC nyligen uppdaterat sin information om smittvägar för att inkludera luftburen smitta.

WHO medger att det skulle kunna ske, men att det inte går att utesluta att det handlat om droppsmitta i de misstänkta situationerna. Det är troligtvis ovanligt konstaterar WHO. Smittspridningen skulle också se ut på ett helt annat sätt om det var vanligt, då skulle till exempel mer smitta ske i hemmen och på sjukhus.

Men det är viktigt att ta reda på om viruset kan aerosoliseras utanför sjukvården och i så fall i vilka situationer för att mer effektivt stoppa smittspridningen.

Vilka åtgärder har störst effekt?

För att ta reda på om ett läkemedel eller vaccin fungerar görs kontrollerade studier. Det skulle också kunna göras kontrollerade studier för att ta reda på vilka icke-farmaceutiska åtgärder som nedstängningar, skolstängningar och munskydd som har bäst effekt mot spridningen av covid-19. Det har inte gjorts i särskilt stor utsträckning.

Totala nedstängningar kan minska smittspridningen, vilket vi såg under våren. Men nedstängningar drabbar samhället hårt och redan utsatta grupper ännu hårdare. Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bör nedstängningar ses som en sista åtgärd eftersom det inte finns stöd för att de är mer effektiva än riktade åtgärder.

Under våren stängdes skolor i nästan hela världen. Men skolstängningar bör ses som en absolut sista åtgärd enligt ECDC. Att stänga en skola i förebyggande syfte kommer inte att påverka smittspridningen i någon större mån. Däremot drabbas särskilt utsatta barn hårt av skolstängningar, då de har sämre tillgång till distansundervisning och dessutom förlitar sig på skolan för mat och trygghet.

Nästan alla länder i världen har något slags krav eller rekommendation om munskydd. Inte Sverige. Det vetenskapliga stödet för enklare munskydd hos allmänheten är fortfarande rätt skralt. I många länder med hårda krav på munskydd ökar dessutom fallen.

Vilka åtgärder som ger mest effekt och minst skada, hur de ska kombineras och när de bör sättas in saknar vi fortfarande bra kunskap om.

Vad beror långvariga symtom på?

Några månader in i pandemin började det dyka upp människor som inte blev riktigt friska från covid-19. Det är en ganska blandad grupp. Somliga har fortfarande lukt- eller smakbortfall. Andra har hjärtklappning, en enorm trötthet eller domningar i händer och fötter. Det är väldigt många symtom som har kopplats till långvarig covid-19.

Många länder har börjat undersöka vad dessa symtom beror på. Svåra virusinfektioner kan ge långvariga skador, det är inte unikt för covid-19. När så många människor drabbas kommer även mycket ovanliga symtom att märkas. Det är inte heller säkert att alla som anser sig vara långtidssjuka har problem som beror på covid-19 eller att de ens har haft covid-19. Deras lidande ska tas på allvar, men de kan också behöva utredas för andra sjukdomar.

Hur länge varar immuniteten?

De coronavirus som främst orsakar förkylningar ger endast en kortare immunitet, knappt ett år. Sars och mers, som också orsakas av coronavirus, verkar ge längre skydd. Ingen vet vad som gäller för det nya coronaviruset.

Det finns ett fåtal bekräftade fall av återinfektion. Somliga har inte märkt av infektionen, andra har blivit lindrigt sjuka och ytterligare någon har blivit svårare sjuk den andra gången. Med tanke på att det finns över 37 miljoner bekräftade fall i världen, men den verkliga siffran snarare är närmare 800 miljoner, är det troligtvis mycket ovanligt att människor blir svårt sjuka den andra gången. Det är möjligt att det finns massor av människor som har blivit infekterade igen efter en tid men att de är asymtomatiska eller har väldigt milda symtom den andra gången. Det betyder att immunförsvaret fungerar som det ska, att man efter första gången har ett skydd mot sjukdom, men kanske inte mot infektion.

När är pandemin över?

Alla undrar vad som kommer att hända framöver. Kommer vi att få en tuff influensasäsong och covid-19? I Australien och Nya Zeeland var influensasäsongen i stort sett obefintlig, men det är inte säkert att det blir så här.

De fyra coronavirus som främst orsakar förkylningar sprids främst under vinterhalvåret. Det vore inte orimligt om även det nya viruset också kommer att bli en av våra återkommande säsongsspridda luftvägsinfektioner. Men det beror bland annat på hur långvarig immuniteten är och hur effektiva vaccinerna är. Oavsett detta kommer ett vaccin inte att hjälpa oss att utrota covid-19 inom en snar framtid.

Ett tiotal vaccin testas redan i sista fasen innan godkännande, men det kommer att ta tid att producera de miljarder vaccindoser som behövs och vaccinera alla som vill. För att ta oss ur pandemin behöver vi både strategier för att hantera smittspridningen och ett effektivt vaccin.