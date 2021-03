Än krävs årtionden av sanering i Fukushima

På torsdagen var det tio år sedan jordbävningen utanför Japans östkust, då en tsunami slog in över kärnkraftverket i Fukushima, med härdsmältor, gasexplosioner och spridning av stora mängder radioaktiva ämnen som följd.

– Olyckan i Fukushima har verkligen visat att vi alltid måste vara beredda på det oförutsedda och oväntade. Men också att vi aldrig får slå oss till ro och tänka att nu är vi klara, sa Nina Cromnier, generaldirektör vid Strålsäkerhetsmyndigheten, vid myndighetens nationella strålsäkerhetsdag i februari.

Den 11 mars 2011 är tre reaktorer i drift vid kärnkraftverket Dai-ichi i Fukushima. Klockan 14.46 inträffar jordbävningen, en av de kraftigaste som någonsin har uppmätts, med epicentrum 15 mil därifrån. Elnätet slås ut, men kärnkraftverket är konstruerat för att klara jordbävningar, och kyl- och säkerhetssystem kan fortsätta att drivas med dieselaggregat och batterier.

Ungefär 50 minuter efter jordbävningen kommer tsunamin. Vallarna som skulle skydda kärnkraftverket är sex meter, och har inte en chans mot den 14 meter höga flodvågen. Vattnet dränker allt och slår ut batterier, pumpar och reservaggregat.

Ett dygn efter tsunamin förstör en gasexplosion byggnaden runt reaktor 1. Efter ytterligare två dagar sker en explosion i reaktor 3. Reaktorbyggnaden förstörs, liksom ett reservsystem som fram tills dess har klarat av att fortsätta att kyla ner reaktor 2. Gas läcker dessutom in och orsakar ännu en explosion i en reaktor som inte är i drift.

– Förlopp med totalt bortfall av den yttre elförsörjningen har vi simulerat i Sverige sedan 80-talet. Men skillnaden här var att även batteriförsörjningen slogs ut. Det förvärrar situationen rejält. Batterier behövs till exempel till kontrollrum och för styrning av ventiler. När man har simulerat haverier har man räknat med att kunna göra åtminstone vissa manövrar. Men det gick inte här, säger Patrick Isaksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Människorna som i bodde i området har drabbats hårt på många olika sätt. Jordbävningen och tsunamin dödade nästan 16 000 personer, och 160 000 förlorade sina hem. Stora områden runt kärnkraftverket evakuerades och stängdes av. Kärnkraftsolyckan gjorde också att efterfrågan på mat och andra jordbruksprodukter från regionen försvann, så att många förlorade sin försörjning.

Evakueringen av större delen av området är hävd sedan flera år, men i början av förra året hade bara runt en tredjedel av de evakuerade återvänt. Det kan finnas många anledningar till det, som brist på arbete, att man redan har etablerat sig på andra håll eller att man är orolig för strålning och radioaktiva ämnen.

Fukushimaolyckan och haveriet i Tjernobyl 1986 är de två värsta kärnkraftsolyckor som världen har upplevt. De klassas båda som högsta nivån 7, stor olycka, på den så kallade Ines-skalan. Men konsekvenserna i antal döda, stråldoser och utsläpp av radioaktiva ämnen skiljer sig mycket. I Tjernobyl dog 30 personer av strålskador inom ett par veckor, och flera tusen människor har fått högre risk att drabbas av cancer. I Fukushima drunknade två personer när de skulle inspektera skadorna, men inga akuta strålskador har upptäckts hos någon som arbetade på kärnkraftverket eller befann sig i närheten.

FN-organet UNSCEAR, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, har inte heller kunnat se några hälsoeffekter av strålning från kärnkraftsolyckan hos befolkningen i regionen, enligt en ny rapport. Cancerfallen har inte ökat, och inte heller fosterskador, missfall eller låg födelsevikt som kan kopplas till strålning. Japanska myndigheter var oroliga för en ökning av sköldkörtelcancer hos barn eftersom det var en av de tydligaste konsekvenserna av Tjernobylolyckan, där runt 6.000 barn drabbades. De fann 200 barn nära Fukushima med misstänkta förändringar i sköldkörteln efter olyckan, men enligt UNSCEAR beror det på noggrannare undersökningar och inte på strålskador. Fallen nära Fukushima upptäcktes under de tre första åren, medan ökningen nära Tjernobyl började först fem år efter olyckan.

Men olyckan ledde till många andra hälsoeffekter, som fler fall av hjärt-kärlsjukdom och ökad psykisk ohälsa hos människorna som evakuerades, enligt UNSCEAR:s rapport.

Japan arbetar hårt för att ta hand om de förstörda reaktorerna, och återställa området runt kärnkraftverket. Bland annat har jordlager som innehåller för höga halter av radioaktiva ämnen skrapats bort.

– Det är ett enormt arbete att röja upp, och de har väldigt höga ambitioner. Det kommer att ta många decennier, säger Patrick Isaksson.

Om en liknande olycka hade inträffat på ett svenskt kärnkraftverk hade det troligen inte läckt ut lika mycket radioaktivitet på grund av våra höga krav på säkerhet i reaktorernas konstruktion. Härdsmältan i kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg i Pennsylvania i mars 1979 fick större konsekvenser för kärnkraftssäkerhet i Sverige än i de flesta andra länder.

– Innan den olyckan fanns svåra haverier inte ens på tapeten. De stackars operatörerna hade inga förutsättningar att kunna hantera vad som hände, och gjorde fel och skapade olyckan själva, säger Patrick Isaksson.

Följderna för människor och natur var nästan obefintliga, eftersom allt radioaktivt material hölls kvar inuti reaktorinneslutningen, och ingen utsattes för stråldoser med någon mätbar hälsoeffekt. Men debatten som följde efter olyckan utanför Harrisburg ledde till att Sverige skaffade beredskap för mycket allvarliga händelser, med utrymningsplaner, larmsystem, jodtabletter till boende nära kärnkraftverk och krav på filter som fångar upp i stort sett alla radioaktiva ämnen vid ett eventuellt haveri.

– Ett krav Sverige har på filtren är att det inte ska bli några dödsfall. Det blev det ju inte i Fukushima, men det är dessutom krav på att det inte heller ska bli någon långvarig förorening av marken. Utmaningen som jag ser som mitt jobb är att säkerställa att om det blir ett svårt haveri ska utsläppen gå genom filtret. Och det finns det goda förutsättningar för att de gör, säger Patrick Isaksson.

Sannolikheten för tsunamis i Sverige är mycket liten, men våra kärnkraftverk kan drabbas av andra naturfenomen, som isstormar eller stigande havsnivåer.

– Den viktigaste lärdomen från Fukushima är att inte ta något för givet. Att vara ständigt ifrågasättande och omvärderande, och inte bli självgod och tro att vi har klarat av detta med säkerheten, säger Patrick Isaksson.

