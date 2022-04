Anna Bratt: Periodisk fasta kan passa alla

I helgen inleds ramadan, den muslimska fastemånaden, då troende varken äter eller dricker så länge solen är uppe. Men för andra är fasta som 5:2, 14:10 och 16:8 framför allt ett sätt att gå ner i vikt och få bättre hälsa.

Själv har jag lockats av enkelheten. Man slipper räkna kalorier, det gäller bara att hålla koll på klockan och följa sina mattider.

Hittills har få forskare hakat på fastetrenden. Kanske beror det på att det är svårt att få finansiärer när det inte går att ta patent på metoden (att inte äta mellan vissa tider)?

En forskare som brinner för fasta är Krista A Varady, som är professor i näringslära vid University of Illinois i Chicago. På sitt instagramkonto delar hon med sig av de senaste forskningsresultaten och ger handfasta tips på hur man lyckas med sin fasta.

Nu har Krista A Varady granskat de 21 forskningsstudier som hittills har undersökt hur fastan påverkar vikt och hälsa. Resultatet publicerades nyligen i tidskriften Nature Reviews Endocrinology och handlar om de tre vanligaste typerna av fasta: 5:2-dieten, vilken innebär att man drar ner kraftigt på kalorierna under två fastedagar varje vecka, varannan dag-fasta och tidsbegränsat matintag med så kallade ätfönster. Det betyder att man bara äter inom till exempel en sex- eller tiotimmarsperiod varje dag.

Varady kommer fram till att det inte spelar någon större roll hur man väljer att fasta. De tre fastemetoderna ger ungefär samma resultat på vågen. Man går ner 3-8 procent av sin vikt under 8-12 veckor. För en person som från början väger 90 kilo motsvarar det ungefär 3 - 7 kilo. Det innebär att fasta är lika effektivt som traditionella kaloribegränsande dieter. Det verkar inte som att fastan leder till att man äter mer, när man kan äta, för att kompensera för de förlorade kalorierna.

Varadys rapport visar också att fastan kan sänka blodtrycket, ge lägre nivå av dåliga blodfetter, minskad insulinresistens och sänkt fasteblodsocker. Krista A Varady drar därför slutsatsen att periodisk fasta passar i stort sett alla vuxna, den är säker och effektiv vid övervikt, fetma och diabetes (typ 1 och 2, men man bör först fråga sin läkare).

Men de goda effekterna slutar inte där: enligt Krista A Varady tycks tidsbegränsat ätande på sikt påverka överviktiga människors hunger- och mättnadskänslor. Det sker genom att nivåerna av hungerhormonet ghrelin och mättnadshormonet leptin i kroppen förändras så att aptitkontrollen blir mer lik den hos en normalviktig person.

Många har nog upplevt hur hungern ökar och hur lätt det är att gå upp i vikt efter att man har följt en traditionell diet. Men Krista Varady menar att det inte är lika vanligt hos dem som har tappat vikt med periodisk fasta, i alla fall inte hos den som fastar varannan dag.

Krista A Varady ger också några konkreta råd till den som vill testa periodisk fasta. Hon varnar för att man kan få huvudvärk och känna sig matt under de två första veckorna. Hon råder nybörjaren att börja med 12 timmars fasta, med vatten och kaffe eller te utan mjölk, för att sedan gradvis öka till 14 och 16 timmars fasta. Ät hellre tidigt på dagen för att ge magen en längre nattvila utan mat. För att känna mättnad bör man äta minst 50 gram protein under sitt ätfönster. När målvikten är nådd bör kaloriintaget öka gradvis för den som följer 5:2-dieten, och den som har ätfönster bör stegvis öka antalet timmar då man kan äta.

Krista A Varady slår också hål på två myter om fasta: att man blir svag och får svårt att koncentrera sig – och att man inte kan motionera under fastetimmarna. Fastan kan tvärtom ge mer energi och göra det lättare att fokusera. För de flesta går det utmärkt att springa eller träna på gymmet under fastan. Fast kanske inte för den som avstår från både mat och all dryck under ramadan.

