Anna Bratt: Postcovid är fortfarande en omtvistad diagnos

Hur många är drabbade?

Enligt Socialstyrelsens nya siffror, som publicerades på torsdagen, har uppskattningsvis 30 000 patienter med diagnosen postcovid fått vård inom primärvården och specialistvården under perioden oktober 2020 till och med oktober 2021. Som DN har berättat tidigare så ökade antalet drabbade stadigt fram till maj 2021, för att sedan nästan halveras under hösten. En förklaring kan vara att befolkningen erbjöds covidvaccin under våren 2021. Det har senare visat sig i studier att vaccination mot covid-19 halverar risken för långdragna besvär om man får en genombrottsinfektion. Den nya statistiken bekräftar bilden av att det är något fler kvinnor än män som får långvariga besvär efter covidsjukdomen.

Myndighetens siffror sträcker sig bara fram till 31 oktober 2021, så vi vet inte hur det ser ut efter det med den nya virusvarianten omikron. Mycket tyder dock på att antalet har planat ut på en platå. Siffrorna är lite osäkra, eftersom samma patient ibland kan finnas med i statistiken för både primärvård och specialistvård. Internationella studier visar att mellan 5 och 15 procent av de som blir sjuka i covid-19 får fortsatta besvär under en längre tid. Hittills har minst 2,4 miljoner svenskar haft covid-19. Med andra ord kan det finnas betydligt fler som har drabbats, men inte sökt vård.

Vad är egentligen postcovid?

Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s definition är postcovid, eller postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ett tillstånd som innebär att man har besvär tre månader efter insjuknande i covid-19. De vanligaste symtomen är trötthet, kognitiva svårigheter, andningssvårigheter, hjärtrytmrubbning, sömnproblem, långvarig feber och smärta. Postcovid förekommer hos både personer som haft lindrig och svår sjukdom, och hos både äldre och yngre – även barn. Den nya statistiken från Socialstyrelsen visar att 485 barn och unga (0-17 år) har fått diagnosen. Enligt en del rapporter tycks barn delvis drabbas av andra symtom än vuxna, som nedstämdhet och sömnsvårigheter.

Vad orsakar besvären?

Det finns ingen klarlagd orsak till postcovid, men det finns flera möjliga hypoteser: Den första är att coronaviruset sars-cov-2 skapar en överreaktion i immunsystemet. Antikropparna börjar helt enkelt attackera kroppen. Kvinnors immunförsvar kan reagera kraftigare än mäns, och det kan vara förklaringen enligt vissa forskare till att kvinnor oftare får långdragna besvär. Den andra hypotesen är att viruset tar sig förbi vårt immunförsvar och lagras i vävnader och organ och ger olika symtom under lång tid. Den tredje och mest kontroversiella hypotesen bland läkare och forskare är att sjukdomen är psykosomatisk hos en del patienter, det vill säga att det saknas en biologisk förklaring. Det faktum att forskningen inte har hittat en mekanism bakom tillståndet bidrar till att postcovid fortfarande är en omdiskuterad diagnos bland forskare och läkare.

Blir man frisk till slut?

Det finns ingen bot mot postcovid. Läkarna ser dock att många patienter blir bättre och till och med tillfrisknar, men det kan ta lång tid. Behandlingen och rehabiliteringen riktas mot de olika typerna av besvär, som koncentrationsproblem, hjärntrötthet, andningsproblematik och hjärtrytmrubbningar. En del regioner har särskilda mottagningar med team med olika professioner som läkare, fysioterapeuter och psykologer. Men var man bor i landet har betydelse för vilken hjälp man får. Vård och rehabilitering ser så olika ut i Sverige att regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga postcovidvården.