Anna Bratt: Viktigt att föräldrarna förstår varför barn ska vaccineras

Barn får oftast ganska lindriga symtom av covid-19, så därför är vinsten med vaccinet för barn inte lika självklar som för vuxna. Unga kan dessutom precis som vuxna drabbas av den ovanliga biverkningen hjärtmuskelinflammation.

Det är inte konstigt om en del föräldrar blir fundersamma när deras barn nu erbjuds covidvaccin.

Låt oss titta på vad vi vet om covid-19 hos barn och de vaccin som används i Sverige.

Sjukdomen.

Barn blir sällan svårt sjuka i covid-19, men det händer. Hittills har mer än 275 barn enligt Svenska barnläkarföreningen drabbats av en allvarlig hyperinflammation. Den kallas multisystemiskt inflammatoriskt syndrom (mis-C) och slår mot flera organsystem samtidigt. Ett 60-tal av barnen har vårdats inom intensivvården, men ingen har dött.

Det finns också studier som visar att covid-19 kan leda till hjärtmuskelinflammation, myokardit, hos barn.

Barn kan även drabbas av postcovid, det vill säga symtom som finns kvar flera månader efter insjuknandet. Det är oklart hur vanligt det är i Sverige. En stor brittisk studie, som ännu inte är granskad eller publicerad, visar att ett av sju barn som har haft covid-19 har ett eller flera symtom femton veckor efter insjuknandet.

Vaccinet.

Hittills har 20 miljoner barn runt om i världen fått covidvaccin enligt Folkhälsomyndigheten. Barn från 12 år i Sverige kommer att få något av mRNA-vaccinen från Pfizer/Biontech eller Moderna. Studier visar att vaccinerna skyddar mot allvarlig sjukdom hos barn. Man såg förväntade och övergående biverkningar som smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk, muskelvärk, frossa och feber.

Men de ursprungliga studierna är för små för att man ska kunna hitta väldigt sällsynta biverkningar som kan drabba barn. Därför följer läkemedelsmyndigheter runt om i världen upp rapporter om misstänkta biverkningar.

Amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC har till exempel publicerat en rapport efter att ha vaccinerat mer än nio miljoner barn. De hittade de vanligaste kända biverkningarna som huvudvärk, feber och trötthet. Men man såg också den ovanliga biverkningen hjärtmuskelinflammation som främst tycks drabba pojkar och unga män. Alltså en sjukdom som barn och unga också kan få i samband med covid-19-infektion.

Det är de biverkningar av vaccinen hos barn och unga vi känner till i dag.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utreder nu om det dessutom finns en koppling mellan vaccin och hyperinflammationen mis-C efter att en dansk 17-åring insjuknat en tid efter sprutan. Mis-C är (precis som hjärtmuskelinflammation) ett tillstånd som vaccinet samtidigt kan skydda mot.

En annan fråga som föräldrar kanske oroar sig för är om det som hände efter vaccinationen med Pandemrix under svininfluensan 2009–2010 kan hända igen. Cirka 5,3 miljoner svenskar fick vaccinsprutan under oktober 2009 till april 2010. Vaccinet orsakade enligt Läkemedelsverket narkolepsi hos 150–200 barn i Sverige. De första fallen rapporterades under sommaren 2010.

Det kan vara bra att påminna sig om att det handlar om ett annat virus, en annan sjukdom och ett annat vaccin. Pandemrix var ett prototypvaccin som testades mot ett annat influensavirus redan före svininfluensan. Vaccinen mot covid-19 har testats mot det smittämne de ska skydda mot.

Man vet fortfarande inte vad det var i vaccinet och hos den drabbades immunsvar som ledde till sjukdomen. Troligen var det en immunologisk reaktion mot just det vaccinet och det viruset, så det är osannolikt att det ska hända igen.

Folkhälsomyndigheten har vägt nytta mot risk för barnen, och balansen har tippat över åt att nyttan är större. Samma bedömning har bland annat Svenska barnläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen och Svenska skolläkarföreningen gjort tidigare. Folkhälsomyndigheten menar att vaccinationen i första hand handlar om att skydda barnen mot sjukdom, inte trycka ned smittspridningen.

Nu är det upp till myndigheterna att informera föräldrar och barn så att de också förstår vinsten med vaccinet. Då kan de känna sig trygga i sitt beslut.

