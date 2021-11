Är de isländska fläktarna sista hoppet för 1,5-gradersmålet?

Fem sätt att skapa negativa utsläpp

Det finns en lång rad tekniker för att få ner koldioxid ur luften och ner i marken igen – här är de mest kända.

● Plantering av växter. Naturens egen koldioxidinfångning. Trädplantering är det vanligaste sättet att få minusutsläpp i dagsläget. En alternativ teknik som inte utforskats så mycket är att öka växtlighet i haven, vilket också binder koldioxid men inte konkurrerar med annan markanvändning för exempelvis matproduktion.

● CCS, Carbon Capture and Storage. Fångar in koldioxid vid skorstenar och lagrar i marken. Bland andra Cementa hoppas på att den här tekniken ska få bort stora delar av utsläppen vid cementproduktionen. Koldioxiden kan också användas, exempelvis i dryckesproduktion, men läcker då så småningom ut i atmosfären igen. Då kallas det CCU, Carbon Capture and Usage.

● BECCS, Bioenergy Carbon and Capture. Samma princip men skorstenen sitter på ett biokraftverk som eldas med exempelvis träd. Gör till skillnad från CCS på fossileldade kraftverk att halten koldioxid i atmosfären faktiskt minskar över tid.

● Biokol. Kol, tillverkat av exempelvis restavfall från skogsbruk, som helt enkelt placeras i jorden. Kan lagras i marken i hundratals år och bidrar dessutom till att mark blir bördigare.

● Förstärkt vittring. Mineraler krossas till stenmjöl och sprids ut i mark, där de reagerar med luft och vatten och binder koldioxid. Så småningom förs mineralerna med regnvattnet ut till haven där de lägger sig på bottnen.