Bristen på rent vatten väntas bli allt värre

Tillgången på vatten är satt under en ökad press. I dag bor 2,3 miljarder människor, en fjärdedel av jordens befolkning, i länder där tillgången på rent vatten är hotad.

År 2018 hade 3,6 miljarder människor otillräcklig tillgång på vatten under minst en månad per år. Till år 2050 förväntas den siffran ha stigit till mer än 5 miljarder människor, enligt en rapport om vattenresurser från Världsmeteorologiska organisationen, WMO.

– Vi måste vakna och se kriserna kopplade till vatten som hotar oss, säger Petteri Taalas, chef för WMO i ett pressmeddelande.

Ökande befolkningsmängd, stigande temperaturer och miljöförstöring är faktorer som leder till minskad tillgång på vatten globalt.

– Högre temperaturer ger förändringar i nederbörden både regionalt och globalt, vilket leder till att regnmönster och växtsäsonger ändras. Det får stor effekt på matsäkerhet och människors hälsa och välmående.

Petteri Taalas. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Under de senaste 20 åren har de markbundna vattenlagren, summan av allt vatten på marken eller under marken vilket inkluderar fukt i jorden, snö och is minskat i en takt av 1 centimeter per år. Det kan låta lite men eftersom det är på global nivå handlar det om enorma mängder totalt.

De största förlusterna sker i Antarktis och Grönland, men även tättbefolkade områden belägna på lägre latituder upplever vattenförluster.

Situationen förvärras, enligt rapporten av det faktum att enbart 0,5 procent av vattnet på jorden är användbart och tillgängligt färskvatten.

Sedan 2000 har katastrofer relaterade till översvämningar mer än fördubblats, en ökning med 134 procent, jämfört med de tjugo åren innan dess. Både de flesta översvämningsrelaterade dödsfall och ekonomiska förluster har drabbat Asien.

Torka har under samma period ökat med 29 procent både i antal och längd. De flesta torkrelaterade dödsfall har skett i Afrika.

Översvämning i Lahore i juli. Foto: Rana Sajid Hussain/TT

Stigande globala temperaturer och förändrade nederbördsmönster kan också öka risken för extrema väderhändelser liknande de som hände i såväl Tyskland som Gävle i somras.

– Det senaste året har visat upp en rad extrema vattenrelaterade händelser. I Asien har extrema regnväder orsakat stora översvämningar. Miljontals människor har lämnat sina hem och hundratals har dött. Men det är inte bara i utvecklingsländerna som översvämningar har lett till stor förstörelse. Katastrofala översvämningar i Europa ledde till hundratals döda människor och omfattande skador, säger Petteri Taalas.

Rapporten visar att många länder saknar tillräckliga prognoser och varningssystem för att kunna hantera vattenrelaterade händelser. Och de framhåller vikten av att investeringar sker för att stärka sådana system.

De goda nyheterna, enligt rapporten, är att länder vill förbättra situationen kring vattentillgångar. I de nationella åtaganden som världens länder lämnar in inom ramen för Parisavtalet är vatten och mat de två högst prioriterade frågorna, enligt statistik från FN:s klimatkonvention.