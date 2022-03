Cancerdiagnos ökar risken för depression och självmord

Flera skäl till självmord

Enligt projektet The global burden of disease drabbades 24,6 miljoner människor av cancer i världen under 2017. Varje år tar mer än 800 000 personer (med eller utan cancer) sitt liv. För varje självmord sker 20 självmordsförsök.

Tidigare studier visar att patienter med cancer har förhöjd risk att dö i självmord på grund av ångest, smärta, förlorat perspektiv och tidigare coping-strategier, biverkningar på grund av medicinsk behandling och fatigue (trötthet).

Cancerrådgivningen svarar på frågor om cancer från drabbade och deras närstående, tel 08-123 138 00.

Källor: Nature Medicine, Regionalt cancercentrum