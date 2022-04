26/4 klockan 11.40: Texten har tillfogats en rättelse.

Går det att förvandla ett vanligt plaströr till en fungerande luftstrupe med allt vad det innebär av slemhinnor, ligament, och kommunicerande blodkärl? Nej, självfallet inte. Det säger ju sig självt. Eller?

Men det var precis vad ett antal läkare och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset respektive institutet trodde. Där fanns både överläkare och professorer; framstående kvinnor och män – utbildade i både medicin och kritiskt vetenskapligt tänkande. Det hjälpte föga. Till och med sjukhusdirektören och självaste rektorn rycktes med. Dessutom hade man inte förvissat sig om att de rätta tillstånden fanns på plats, eller att det existerade några djurförsök, som visade om förvandlingsnumret ens hade en chans att lyckas.

Förutom att detta kom att kosta tre människors liv, skulle det också resultera i ett närmast omänskligt lidande.

Läkaren ifråga hette Paolo Macchiarini, som samstämmiga vittnesuppgifter beskriver som både charmig och djärv. Men framför allt: en på ytan mycket välrenommerad kirurg, som hade forskat i både London och Paris och som hade genomfört världens första transplantation av en luftstrupe, från en avliden donator. Som pricken över i:et – inför anställningen som gästprofessor på Karolinska institutet – utförde han dessutom en så kallad gästoperation, där han ”med stor självsäkerhet, avsevärd snabbhet och med endast några få enkla instrument” genomförde det komplicerade ingreppet.

Men Macchiarini, som hela tiden hävdat att han är oskyldig till alla anklagelser, hade större planer än så. Med det ansedda Karolinska institutet i ryggen och med hjälp av Karolinska universitetssjukhusets resurser ville han bli först i världen med att transplantera en konstgjord luftstrupe. I praktiken ett vanligt plaströr som – efter att ha badats i en lösning av patientens stamceller – skulle förvandlas till en fungerande luftstrupe. Stamceller är en sorts omogna celler, med förmåga att utvecklas till vilka celler som helst och genom att låta plaströret suga åt sig av dessa celler, skulle allt det som en vanlig luftstrupe behöver utvecklas. Det var planen, i alla fall.

I juni 2011 opereras den första patienten. En man från Eritrea, som bodde på Island, blev då först i världen att få en konstgjord luftstrupe. I november samma år var det dags för patient nummer två, en man från USA. Samma månad beskriver Paolo Macchiarini och hans många medarbetare utfallet för patient nummer ett i tidskriften The Lancet. ”Inga större komplikationer”, skriver de fem månader efter operationen, samtidigt som de tycker sig se tecken på att en slemhinna håller på att bildas.

Under våren 2012 avlider patient nummer två under oklara omständigheter i USA. Det hindrar dock inte Macchiarini och hans kollegor från att – i augusti samma år – operera en tredje patient, en ung kvinna från Turkiet vars luftstrupe hade skadats av en svettbehandling i hemlandet.

Men operationen går inte som det var tänkt. Ena lungan behöver tas bort. Ett år senare inträffar nya komplikationer, samtidigt som den första patientens läkare på Island slår larm om att patientens luftrör bara blir sämre och sämre, varpå mannen flyttas till Sverige där han också avlider i januari 2014.

I augusti samma år anmäler fyra läkare på Karolinska universitetssjukhuset Paolo Macchiarini för forskningsfusk. Men redan i samband med det första ingreppet 2011 hade den belgiske professorn och specialisten inom luftvägskirurgi, Pierre Delaere, varnat för operationerna. Bland annat genom att kontakta den dåvarande rektorn Harriet Wallberg.

– Om du opererar in en syntetisk luftstrupe vet du på förhand att patienten kommer att dö. Det är en dödsdom. Det kan ta en månad, eller flera, men ju längre du lever desto större blir lidandet. Du kvävs till döds. Alla som håller på med den här typen av kirurgi vet det. Det borde de på Karolinska också ha känt till, säger Pierre Delaere.

– Det verkar enkelt, bara ett rör där luften ska passera, men luftstrupen är ett extremt komplext organ. Luften är också kontaminerad med bakterier. Det blir en kronisk inflammation. Vävnader dör. Implantatet släpper och det luktar fruktansvärt illa.

Det som sedan händer kan närmast liknas vid en långsamt växande varböld. I november 2014 publicerar New York Times den första artikeln om anklagelserna mot den numera berömde läkaren. Samma månad får Bengt Gerdin, professor emeritus i kirurgi vid Uppsala universitet, i uppdrag att utreda läkarnas anmälan mot Paolo Macchiarini. I maj 2015 redovisar han ett antal fall av oredlighet, det vill säga fusk.

– Det fanns flera konstigheter, säger Bengt Gerdin.

Men till mångas förvåning frias inte bara Paolo Macchiarini från misstankarna om fusk av Karolinska institutets rektor Anders Hamsten. Rektorn, chefläkaren Johan Bratt och andra menar att Paolo Macchiarini inte alls ägnat sig åt forskning, utan sjukvård. Patienterna var akut döende och experimenten var inte experiment, utan livräddande åtgärder i sista stund, hävdade de. Detta trots att ”åtgärderna” hade beskrivits vetenskapligt och publicerats i The Lancet.

Varför gjorde de så?

– Om det inte var forskning, kunde det heller inte vara fusk, säger Bengt Gerdin.

Enligt Nils-Eric Sahlin, som då var professor i medicinsk etik, sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd och ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, handlade det om ett försök att skjuta skandalen ”under mattan”.

Så sent som i september 2015 försvarar både Anders Hamsten och sjukhusdirektören Melvin Samsom operationerna i en debattartikel i Dagens Medicin. Några månader senare, i januari 2016, publicerar dock tidningen Vanity Fair en förödande artikel med rubriken: The celebrity surgeon who used love, money and the pope to scam an NBC news producer.

Förutom att Paolo Macchiarini hade lurat en kvinnlig nyhetsproducent ända från tårna, bland annat genom att inbilla henne att de skulle gifta sig med påven som vigselförättare – framkommer också att det finns felaktigheter i Macchiarinis cv. Han är inte den toppkirurg som han utgett sig för att vara.

Men det är inte förrän en vecka senare, då SVT börjar sända ”Experimenten” som varbölden spricker på allvar. I de tre programmen har journalisten Bosse Lindquist följt Paolo Macchiarini under det gångna året och granskat hans tidigare verksamhet.

Kritiken blir massiv. En haverikommission tillsätts. Därefter följer en hel rad med avgångar. Anders Hamsten lämnar sin post och den tidigare rektorn Harriet Wallberg petas från den prestigefyllda tjänsten som universitetskansler – samtidigt som andras karriärer går i motsatt riktning. Den före detta chefläkaren, Johan Bratt, är i dag chefläkare för hela Region Stockholm.

Nästan elva år efter den första operationen inleds rättegången mot Paolo Macchiarini för tre fall av grov misshandel.

– Varje operation kan gå snett, men gjorde han det av oaktsamhet? Är det straffbart att göra den här typen av operationer utan etiskt tillstånd? Tog han lagen i egna händer när han struntade i de säkerhetssystem som finns? Det är bra att det prövas. Det enda man kan beklaga är att det svenska rättsväsendet agerar väldigt långsamt, säger Bengt Gerdin.

Hade han fått etiskt tillstånd, om han hade sökt?

– Det ser jag som osannolikt. Kirurger blir lätt förförda av sina egna idéer och det är just därför som kravet på etikgodkännande finns, för att förhindra att sånt här sker.

Fotnot: Efter tre år på intensiven och ett hundratal operationer förflyttades ”patient nummer tre”, Yesim Cetir, till USA där hon skulle få en ny chans med en donerad luftstrupe. Det var också där hon avled i mars 2017. För att inte kvävas var hennes luftvägar tvungna att sugas rena från slem var fjärde timme.

Rättelse: Paolo Macchiarini är sedan tidigare åtalad. Nu inleds rättegången mot honom.

"Han ljög om precis allt" I artikeln i Vanity Fair berättas historien om hur tv-producenten Benita Alexander under arbetet med dokumentären A Leap of Faith blir kär i ”superkirurgen” Paolo Macchiarini. På juldagen 2013 friar Macchiarini. Under månaderna som följer reser de till Bahamas, Turkiet, Mexiko, Grekland och Italien. De lever ett liv i lyx; shoppar och äter sig genom ett pärlband av Michelin-restauranger, samtidigt som bröllopsplanerna tar alltmer form. Bland de inbjudna gästerna, berättar Macchiarini, finns Vladimir Putin, Barack Obama och hans fru Michelle, Bill och Hillary Clinton samt Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy. Inte nog med att bröllopet ska ske på påvens sommarresidens Palazzo Pontificio. Påven ska själv leda ceremonin. Benita är lyrisk, men när en kollega påpekar att påven inte ens kommer att befinnas sig i Italien vid tidpunkten för bröllopet, uppdagas kärlekssvindeln. ”Han ljög om precis allt”, konstaterade Benita Alexander efteråt. Visa mer

Ett komplicerat organ I teorin är luftstrupen ”bara ett rör” vars uppgift är att förse lungorna och därmed kroppen med syre och avlägsna koldioxid. Det är en av orsakerna till att vissa forskare trodde att det skulle vara förhållandevis enkelt att ”återskapa” en luftstrupe med hjälp av regenerativ medicin, det vill säga genom att låta kroppsegna stamceller växa på ett implantat. I själva verket är luftstrupen kanske det organ som är minst lämpat att ersätta med ett implantat, på grund av dess komplexa morfologi (uppbyggnad). Luftstrupen består av broskringar som är staplade ovanpå varandra. De sitter ihop med hjälp av muskler och bindväv. På insidan är luftstrupen täckt av en slemhinna, epitel, vars celler har cilier med förmågan att transportera partiklar mot svalget. Därutöver finns en omfattande blodförsörjning som förser cellerna med både syre och näring. Alla dessa delar måste finnas på plats om en luftstrupe ska fungera. Hittills har alla försök att transplantera en luftstrupe misslyckats, vare sig den varit donerad eller syntetisk. Källa: Pierre Delaere, 1177.se Visa mer

