Därför är dans så hälsosamt (även för den som inte kan)

Fakta. Julia F Christensen

Dr Julia F Christensen är experimentell psykolog, neurolog och tidigare dansare. Hon studerade neurologi och psykologi i Spanien, Frankrike och England. Hon har fått såväl priser som stipendier för sin forskning. Nu forskar hon på Max Planck-institutet för empirisk estetik i Frankfurt. Hennes bok ”Dancing is the best medicine”, kom ut på engelska 2021.