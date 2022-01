Därför skyddar vaccinerna mot svår sjukdom – men inte mot smitta

Fakta. Störst skillnad för 40–49-åringarna

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik är risken för sjukhusvård på grund av covid-19 fem gånger högre för ovaccinerade, jämfört med vaccinerade, medan risken för intensivvård är hela tolv gånger högre (under perioden 22 november till och med 26 december 2021).

Skillnaden i risk varierar dock för olika åldersgrupper. Under perioden 22 november till 26 december 2021 fanns störst skillnad bland 40–49-åringar. Då var skillnaden i antal som fick slutenvård hela 22 gånger mellan ovaccinerade respektive vaccinerade (77,8 per 100 000 ovaccinerade, jämfört med 3,5 per 100 000 vaccinerade i denna åldersgrupp). För 50–59 år var skillnaden 20 gånger, medan den ”bara” var 12,6 gånger för personer mellan 60 och 69 år.

Källa: Socialstyrelsen