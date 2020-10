Därför stödjer världens vetenskapliga tidskrifter Joe Biden

USA-valet 2020

”Fakta och vetenskap visar att Donald Trump allvarligt har skadat USA och det amerikanska folket – eftersom han förnekar fakta och vetenskap”, skriver Scientific American i en ledare den 1 oktober.

Aldrig tidigare under sin 175-åriga historia har den ansedda populärvetenskapliga tidskriften tagit ställning för en presidentkandidat. ”I år är vi tvungna att göra det. Vi tar inte lätt på det”, skriver tidningen. De lyfter fram de förödande konsekvenserna av Donald Trumps ”oärliga och inkompetenta” hantering av coronapandemin, och hur han har attackerat miljöskydd, sjukvård, forskare och offentliga vetenskapliga institutioner som arbetar för att förbereda USA för de största utmaningar landet står inför. ”Det är dags att få bort Trump och välja Biden, som har en historia av att lyssna på fakta och vägledas av vetenskap”, sammanfattar tidningen sin ståndpunkt.

Under ett kampanjmöte i Carson City förra söndagen hånade Donald Trump själv Joe Biden för att han ”lyssnar på forskarna”. ”Om jag hade lyssnat helt på forskarna skulle vårt land just nu vara i en massiv depression. Istället är vi som en rymdraket”, sa presidenten. Samtidigt har flera av världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter de senaste veckorna gått ut och öppet visat sitt stöd för Joe Biden inför presidentvalet den 3 november. Något liknande har aldrig skett tidigare.

”Vi kan inte stå vid sidan och se på och låta vetenskapen undermineras. Joe Bidens tillit till sanning, bevis, vetenskap och demokrati gör honom till det enda möjliga alternativet i det amerikanska valet”, skriver tidskriften Nature. Redan inför presidentvalet 2016 uttryckte den Londonbaserade tidskriften hopp om att Hillary Clinton skulle vinna. I sin första ledare efter Donald Trumps seger skrev Nature att de var besvikna, men att USA:s demokrati ändå hade utformats för att skydda landet mot extrema överdrifter, med kontrollsystem som gör det svårt för en president att utöva total makt. ”Vi hoppades att detta skulle bidra till att begränsa skadorna som kunde följa av Trumps förakt för bevis och sanning, respektlöshet mot dem han är oense med och toxiska inställning till kvinnor”, skriver tidskriften nu. ”Hur fel det skulle visa sig att vi hade.”

Nature presenterar en lång rad exempel på hur Donald Trump har undergrävt forskning, och allmänhetens förtroende för vetenskap och vetenskapliga institutioner. Han har lämnat viktiga internationella avtal och organisationer, som Parisavtalet om klimatet, kärnenergiavtalet med Iran, FN:s kultur- och vetenskapsorganisation UNESCO och Världshälsoorganisationen WHO, mitt under pandemin. ”Trump hävdar att han sätter 'Amerika först'. Men i sitt svar på pandemin har Trump satt sig själv först, inte Amerika”, skriver tidskriften.

”Ingen modern president har försökt att politisera myndigheter och rensa bort deras vetenskapliga expertis i samma omfattning som denna. Åtgärderna från Trumps regering accelererar klimatförändringarna, utplånar vildmark, förorenar luften och dödar fler vilda djur - och människor”, skriver Nature.

”Kommer cancervården att vara vinnare i det amerikanska valet?” är rubriken på en ledare i tidskriften Lancet Oncology. Ledaren går igenom hur Donald Trump har politiserat, undergrävt och skurit ned anslagen till myndigheter och vetenskapliga organisationer, och tillsatt olämpliga ledare utan vetenskapliga meriter. ”I denna avgörande valkampanj stödjer Lancet Oncology Biden”, skriver tidskriften. ”Han är den enda kandidat som ser vikten av hälso- och sjukvård som en mänsklig rättighet som förstärker samhället, och inte som ännu en affärsmöjlighet som kan göra en liten minoritet rikare.”

Lancet Oncology är en specialutgåva av Lancet, världens mest ansedda medicinska tidskrift jämte New England Journal of Medicine, NEJM. Även NEJM har tagit ställning inför presidentvalet. Under rubriken ”Att dö i ett ledarvakuum” skriver tidskriften att coronakrisen har blivit ett test på ledarskap: ”Här i USA har våra ledare fått underkänt på testet. De har tagit en kris och förvandlat den till en tragedi.”

Till skillnad från de övriga tidskrifterna nämner NEJM varken Donald Trump eller Joe Biden vid namn. Men det är ändå tydligt vilka som avses. ”Vem som helst annars som så hänsynslöst hade slösat bort liv och pengar på detta sätt skulle drabbas av rättsliga konsekvenser”, skriver tidskriften. ”Detta val ger oss makten att skipa rättvisa. Förnuftiga människor kommer säkerligen att ha olika uppfattningar om många av kandidaternas politiska ståndpunkter. Men sanningen är varken liberal eller konservativ. När det gäller att hantera vår tids största kris för folkhälsan har våra nuvarande politiska ledare visat att de är farligt inkompetenta. Vi bör inte stödja dem och möjliggöra tusentals fler dödsfall bland amerikaner genom att låta ledarna behålla sina jobb.”

Tidskriften Science, som ges ut av American Association for the Advancement of Science, AAAS, kan inte ta tydlig politisk ställning eftersom AAAS är en ideell organisation.

– Men vi har gjort allt vi kan göra, säger tidskriftens chefredaktör Holden Thorp.

I ledaren ”Not throwing away our shot” (ungefär: vi slösar inte bort vår ammunition) skriver han om hur de vetenskapliga tidskrifterna faktiskt kan bidra till verklig politisk förändring. Rubriken anspelar på en nyckelmening i Broadway-musikalen ”Hamilton”, som utspelar sig under en annan avgörande tid i Amerikas historia: den amerikanska revolutionen och USA:s födelse som självständig nation.

– Det är en ödesdiger tid för USA, när vi har en president som aktivt attackerar vetenskap, och som kallar Anthony Fauci och andra experter på folkhälsa för ”alla de där idioterna”. Och som istället förlitar sig på forskare som är villiga att förvanska sanningen för att få fram idéer som regeringen gillar, men som inte är baserade på data, experiment och vetenskapliga slutsatser, säger Holden Thorp.

Holden Thorp vill använda sin ställning och tala för alla de forskare som känner sig motarbetade eller förolämpade av regeringens politik, eller som inte själva kan uttala sig av rädsla för konsekvenserna.

– Även i denna spända situation vet politikerna om att de behöver vetenskap. De behöver vetenskap för att få fram avancerad medicin, ny teknik och en blomstrande arbetsmarknad. Problemet är bara att många av politikerna vill ha allt det där, men de vill inte veta någonting om de bakomliggande principerna. Och vi har låtit dem få delarna de gillar, utan att de behöver acceptera hur vi tog oss dit. Så nu är det dags att vi berättar hela historien om hur vetenskap fungerar.